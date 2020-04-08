Здоровье

28 минут назад

На корронавирусную инфекцию в Липецкой области обследованы 4034 человека

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#коронавирус
На корронавирусную инфекцию в Липецкой области обследованы 4034 человека

На территории Липецкой области организовано и проводится широкое тестирование клинического материала от людей на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).

Как сообщает областное управление Роспотребнадзора, по состоянию 7 апреля в регионе обследованы 4034 человека.

- Обязательному обследованию подлежат лица, прибывающие из-за рубежа с симптомами простудных заболеваний, в течение месяца после возвращения из-за рубежа, а также пожилые лица старше 65 лет и лица, имеющие сопутствующие хронические заболевания с респираторной симптоматикой. Кроме того, на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» проводится усиленный лабораторный мониторинг за внебольничными пневмониями и ОРВИ, - рассказали в управлении.

В регионе тест на COVID-19 безвозмездно проводится на базе ГУЗ «Липецкий областной кожно-венерологический диспансер». Решение о выдаче направления на тестирование людям, у которых выявлены соответствующие симптомы, принимает лечащий врач.
1 406
#коронавирус

Комментарии (1)

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гость

12 минут назад
Интересно ,как обследование проходило? Дистанционно ?
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