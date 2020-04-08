Общество
44 минуты назад
Волонтеры раздают маски на остановках Липецка
Берут не все. Есть революционеры-отрицатели распространения коронавируса.
Сегодня волонтеры в семи точках города раздают защитные маски. Как рассказала GOROD48 начальник управления молодежной политики региона Светлана Карелина, акция проходит под эгидой «Единой России». 8 апреля волонтеры раздадут более двух тысяч масок.
Маски раздавались сегодня на площадях Мира, Клименкова, Героев, у остановки на кольце Трубного завода, улице Стаханова, у Центрального рынка, в 19 микрорайоне.
- Эта акция преследует как благотворительную цель, так контролирующую: если человек без маски – то надо узнать почему? Ведь тех кто работает, масками должен обеспечить работодатель, - говорит Светлана Карелина.
На улицах города волонтерам в основном встречались безработные и пенсионеры. Одна пенсионерка рассказала, что использует маску, которая лежала 10 лет в домашней аптечке и вот пригодилась. Надела она ее уже раза три, ведь в аптеках масок нет.
Почти все горожане на остановках были в масках. Лишь одна женщина без защиты, демонстративно не приняла маску от волонтера, а затем села в автобус. Волонтер сделал замечание водителю этого автобуса, но он не отреагировал. Женщина же вытащила из сумочки маску и показала всем, что она у нее есть и начала кричать: «По какому праву вы все требуете маски в автобусах? У нас что, введен официально карантин или ЧП!?».
Самое интересное, что бунтарку поддержали большинство пассажиров в масках. Загадочный русский характер проявился во всей красе. Сами страдающие от «притеснений» вряд ли отдают себе отчет в том, что чем больше «бузотерства», тем больше шансов подхватить вирус, и тем дальше отодвигается окончание режима самоизоляции, введенного губернатором, и, соответственно, «карантинных каникул» объявленных президентом.
Маски раздавались сегодня на площадях Мира, Клименкова, Героев, у остановки на кольце Трубного завода, улице Стаханова, у Центрального рынка, в 19 микрорайоне.
- Эта акция преследует как благотворительную цель, так контролирующую: если человек без маски – то надо узнать почему? Ведь тех кто работает, масками должен обеспечить работодатель, - говорит Светлана Карелина.
На улицах города волонтерам в основном встречались безработные и пенсионеры. Одна пенсионерка рассказала, что использует маску, которая лежала 10 лет в домашней аптечке и вот пригодилась. Надела она ее уже раза три, ведь в аптеках масок нет.
Почти все горожане на остановках были в масках. Лишь одна женщина без защиты, демонстративно не приняла маску от волонтера, а затем села в автобус. Волонтер сделал замечание водителю этого автобуса, но он не отреагировал. Женщина же вытащила из сумочки маску и показала всем, что она у нее есть и начала кричать: «По какому праву вы все требуете маски в автобусах? У нас что, введен официально карантин или ЧП!?».
Самое интересное, что бунтарку поддержали большинство пассажиров в масках. Загадочный русский характер проявился во всей красе. Сами страдающие от «притеснений» вряд ли отдают себе отчет в том, что чем больше «бузотерства», тем больше шансов подхватить вирус, и тем дальше отодвигается окончание режима самоизоляции, введенного губернатором, и, соответственно, «карантинных каникул» объявленных президентом.
Ариша
Гость
Липчанка
Коллеги это киздец
ВИКТОР БУРЯКОВ.
ВИКТОР БУРЯКОВ.
Правильно носите маску!
Сижу дома
гость
Эллина