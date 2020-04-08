Волонтеры раздают маски на остановках Липецка

Берут не все. Есть революционеры-отрицатели распространения коронавируса.

Сегодня волонтеры в семи точках города раздают защитные маски. Как рассказала GOROD48 начальник управления молодежной политики региона Светлана Карелина, акция проходит под эгидой «Единой России». 8 апреля волонтеры раздадут более двух тысяч масок.Маски раздавались сегодня на площадях Мира, Клименкова, Героев, у остановки на кольце Трубного завода, улице Стаханова, у Центрального рынка, в 19 микрорайоне.- Эта акция преследует как благотворительную цель, так контролирующую: если человек без маски – то надо узнать почему? Ведь тех кто работает, масками должен обеспечить работодатель, - говорит Светлана Карелина.На улицах города волонтерам в основном встречались безработные и пенсионеры. Одна пенсионерка рассказала, что использует маску, которая лежала 10 лет в домашней аптечке и вот пригодилась. Надела она ее уже раза три, ведь в аптеках масок нет.Почти все горожане на остановках были в масках. Лишь одна женщина без защиты, демонстративно не приняла маску от волонтера, а затем села в автобус. Волонтер сделал замечание водителю этого автобуса, но он не отреагировал. Женщина же вытащила из сумочки маску и показала всем, что она у нее есть и начала кричать: «По какому праву вы все требуете маски в автобусах? У нас что, введен официально карантин или ЧП!?».Самое интересное, что бунтарку поддержали большинство пассажиров в масках. Загадочный русский характер проявился во всей красе. Сами страдающие от «притеснений» вряд ли отдают себе отчет в том, что чем больше «бузотерства», тем больше шансов подхватить вирус, и тем дальше отодвигается окончание режима самоизоляции, введенного губернатором, и, соответственно, «карантинных каникул» объявленных президентом.