Общество

44 минуты назад

Волонтеры раздают маски на остановках Липецка

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#коронавирус #сидимдома #волонтеры
Волонтеры раздают маски на остановках Липецка

Берут не все. Есть революционеры-отрицатели распространения коронавируса.

Сегодня волонтеры в семи точках города раздают защитные маски. Как рассказала GOROD48 начальник управления молодежной политики региона Светлана Карелина, акция проходит под эгидой «Единой России». 8 апреля волонтеры раздадут более двух тысяч масок.

Маски раздавались сегодня на площадях Мира, Клименкова, Героев, у остановки на кольце Трубного завода, улице Стаханова, у Центрального рынка, в 19 микрорайоне.

- Эта акция преследует как благотворительную цель, так контролирующую: если человек без маски – то надо узнать почему? Ведь тех кто работает, масками должен обеспечить работодатель, - говорит Светлана Карелина.

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На улицах города волонтерам в основном встречались безработные и пенсионеры. Одна пенсионерка рассказала, что использует маску, которая лежала 10 лет в домашней аптечке и вот пригодилась. Надела она ее уже раза три, ведь в аптеках масок нет.

Почти все горожане на остановках были в масках. Лишь одна женщина без защиты, демонстративно не приняла маску от волонтера, а затем села в автобус. Волонтер сделал замечание водителю этого автобуса, но он не отреагировал. Женщина  же вытащила из сумочки маску и показала всем, что она у нее есть и начала кричать: «По какому праву вы все требуете маски в автобусах? У нас что, введен официально карантин или ЧП!?».

Самое интересное, что бунтарку поддержали большинство пассажиров в масках. Загадочный русский характер проявился во всей красе. Сами страдающие от «притеснений» вряд ли отдают себе отчет в том, что чем больше «бузотерства», тем больше шансов подхватить вирус, и тем дальше отодвигается окончание режима самоизоляции, введенного губернатором, и, соответственно, «карантинных каникул» объявленных президентом. 


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#коронавирус #сидимдома #волонтеры

Комментарии (23)

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Ариша

26 секунд назад
А как может Волонтер делать замечания людям?????
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Гость

4 минуты назад
Одна маска до 30 апреля!
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Липчанка

5 минут назад
Сижу дома, точно!!!
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Коллеги это киздец

5 минут назад
Вчера наврала на первом,а сегодня засуетилась косяк свой заглаживать.
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ВИКТОР БУРЯКОВ.

7 минут назад
В это тревожное для нас время юрист Владимир Путин по образованию спасает мир. В это тревожное для нас дни инженер по образованию Михаил Мишустин самоотверженно спасает Великую Россию от напасти . Михаил Мишустин в эти дни мне напоминает образ прекрасного и доброго олимпийского Мишку который вернулся к нам из советского далёка.
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ВИКТОР БУРЯКОВ.

8 минут назад
Всем друзьям и близким крепкого здоровья и кавказского долголетия .Будем жить .Всё лучшее впереди. Виктор Буряков.
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Правильно носите маску!

9 минут назад
Чтобы она плотно прикрывала нос и рот.
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Сижу дома

10 минут назад
Липчанка, это волонтеры с продавцов и полицейских сняли и раздают на улице!После позора на первом канале!
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гость

10 минут назад
Эллина, я Вас поддерживаю!
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Эллина

11 минут назад
Маски не спасают здоровых,а могут только навредить!маски нужны больным.уже сколько раз было сказано и по телеку и в инете.А мы все боимся,что нас оштрафуют.Эта женщина правильно сделала,что высказала свое мнение.Это все ложь и обман правительства.Люди всегда умирали от разных болезней.почему не публикуют смертность в Липецке?потому,что нет никакого коронавируса,амы во все верим.я тоже перестала носить маску,и ничего,здоровая.
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