Происшествия

сегодня, 09:26

Житель Липецка разозлился на гражданскую жену и проткнул все колеса ее автомобиля

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#повреждение имущества
Житель Липецка разозлился на гражданскую жену и проткнул все колеса ее автомобиля

31 декабря прошлого года в полицию с заявлением о порче имущества обратилась 44-летняя липчанка. Женщина сообщила, что у ее автомобиля «Нива» повреждены все колеса. Причиненный ущерб оценен в 8 тысяч рублей.

- Полицейские установили, что преступление совершил 39-летний сожитель потерпевшей. После ссоры мужчина повредил колеса. К сожительнице он больше не приходил и не отвечал на звонки, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

Полицейские отыскали мужчину, в содеянном он признался и раскаялся.

Возбужденно уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
6 1066
#повреждение имущества

Комментарии (7)

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молодой тупняк

4 секунды назад
однако, или что она не пырнула его ножом!
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однако

14 минут назад
Судя по новостям, радоваться надо, что стулом не убил...
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Пусть прочистит

27 минут назад
потерпевшей печное - и она сразу заберет заявление из полиции
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Липчанин

28 минут назад
Что за бабы пошли - ОДНИ ОВЦЫ! ТОЛЬКО БАБЛО ИМ ДАВАЙ И БОЛЬШЕ ИХ НИЧЕГО НЕ ВОЗБУЖДАЕТ ЭТИХ СТАРУХ - РАЗВЕДЕНОК МЕРКАНТИЛЬНЫХ ЛИПЕЦКИХ,КОМУ ЗА 30 УЖЕ
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Вангую

31 минуту назад
Его самого скоро проткнут
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Надо было

51 минуту назад
Её "протыкать" кожаной флейтой
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Лена

сегодня, 09:40
Что за мужики пошли,педики голимые.
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