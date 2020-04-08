сегодня, 09:26
Житель Липецка разозлился на гражданскую жену и проткнул все колеса ее автомобиля
31 декабря прошлого года в полицию с заявлением о порче имущества обратилась 44-летняя липчанка. Женщина сообщила, что у ее автомобиля «Нива» повреждены все колеса. Причиненный ущерб оценен в 8 тысяч рублей.
Полицейские отыскали мужчину, в содеянном он признался и раскаялся.
Возбужденно уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
молодой тупняк
однако
Пусть прочистит
Липчанин
Вангую
Надо было
Лена