Житель Липецка разозлился на гражданскую жену и проткнул все колеса ее автомобиля

31 декабря прошлого года в полицию с заявлением о порче имущества обратилась 44-летняя липчанка. Женщина сообщила, что у ее автомобиля «Нива» повреждены все колеса. Причиненный ущерб оценен в 8 тысяч рублей.



- Полицейские установили, что преступление совершил 39-летний сожитель потерпевшей. После ссоры мужчина повредил колеса. К сожительнице он больше не приходил и не отвечал на звонки, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.



Полицейские отыскали мужчину, в содеянном он признался и раскаялся.



Возбужденно уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

