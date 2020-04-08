«Тойота» врезалась в столб, пострадали два человека

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 7 апреля в Липецке на улице Ударников 30-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением и автомобиль врезался в световую опору. Водитель и его 34-летний пассажир госпитализированы с различными травмами.



7 апреля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 995 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 7 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 47.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 734 случая превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 2 нарушения правил парковки.



Так же было зафиксировано 14 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

