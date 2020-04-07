Определён порядок выплат семьям с детьми, оказавшимся без средств в период пандемии коронавируса

Определён порядок выплат семьям с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации в период пандемии коронавируса. Средства выделяются из резервного фонда администрации Липецкой области.



Как сообщает пресс-служба администрации Липекцкой области, на материальную помощь могут претендовать семьи с детьми, в которых один родитель (в неполной семье) или оба (в полной семье) остались без работы и не имеют иных источников дохода.



Таким семьям необходимо обращаться в центр занятости населения по месту жительства (в случае потери работы) или в центр социальной защиты населения по месту жительства в случае, если один родитель (в неполной семье) или оба (в полной семье) в данное время находятся в вынужденном отпуске без сохранения заработной платы и у них нет иных источников дохода



Список необходимых документов:



1. Заявление;



2. Копия паспорта заявителя;



3. Данные банковского счёта;



4. Сведения из службы занятости об отсутствии трудовой деятельности (для потерявших работу);



5. Копии свидетельств о рождении детей.



Документы от заявителей будут приниматься по электронной почте и WhatsApp (адрес и номер телефона можно узнать в управлении социальной защиты населения Липецкой области).



Выплаты будут произведены в размере МРОТ. В Липецкой области это 12 130 рублей.



Более подробную информацию можно узнать в Единой диспетчерской службе по номеру — 8 800-450-48-48, а также позвонив на горячую линию регионального управления социальной защиты населения по номеру — 8 (4742) 25-24-24 или обратившись в центр занятости населения по телефону — 8 (4742) 77-02-54.



Бланк заявления можно скачать здесь.



