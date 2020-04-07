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Определён порядок выплат семьям с детьми, оказавшимся без средств в период пандемии коронавируса

21 1240
#социальная помощь
2
Определён порядок выплат семьям с детьми, оказавшимся без средств в период пандемии коронавируса

Определён порядок выплат семьям с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации в период пандемии коронавируса. Средства выделяются из резервного фонда администрации Липецкой области.

Как сообщает пресс-служба администрации Липекцкой области, на материальную помощь могут претендовать семьи с детьми, в которых один родитель (в неполной семье) или оба (в полной семье) остались без работы и не имеют иных источников дохода.

Таким семьям необходимо обращаться в центр занятости населения по месту жительства (в случае потери работы) или в центр социальной защиты населения по месту жительства в случае, если один родитель (в неполной семье) или оба (в полной семье) в данное время находятся в вынужденном отпуске без сохранения заработной платы и у них нет иных источников дохода

Список необходимых документов:

1. Заявление;

2. Копия паспорта заявителя;

3. Данные банковского счёта;

4. Сведения из службы занятости об отсутствии трудовой деятельности (для потерявших работу);

5. Копии свидетельств о рождении детей.

Документы от заявителей будут приниматься по электронной почте и WhatsApp (адрес и номер телефона можно узнать в управлении социальной защиты населения Липецкой области).

Выплаты будут произведены в размере МРОТ. В Липецкой области это 12 130 рублей.

Более подробную информацию можно узнать в Единой диспетчерской службе по номеру — 8 800-450-48-48, а также позвонив на горячую линию регионального управления социальной защиты населения по номеру — 8 (4742) 25-24-24 или обратившись в центр занятости населения по телефону — 8 (4742) 77-02-54.

Бланк заявления можно скачать здесь.

21 1240
#социальная помощь
2

Комментарии (22)

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11

11 секунд назад
Ну и где заявление???
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??

9 минут назад
Сергей, а что он там попутал?
ответить

??

13 минут назад
Где бланк???? Здесь?
ответить

?

24 минуты назад
Когда народ от ЖКХ освободите?
ответить

Мама

25 минут назад
Уверена, что ничего не дадут, завтра попробую
ответить

Ку

26 минут назад
Чтоб в цзн зарегестрироваться через сайт там надо быть как минимум хакером, хрен что разберёшь, специально так сделали?
ответить

А

31 минуту назад
Чего то пенсионерам не фига не светет . Пенсия не хватает маски и хлорку купить. Да и без дела целий день дома то воду откриваешь, то свет включаешь
ответить

А

31 минуту назад
Чего то пенсионерам не фига не светет . Пенсия не хватает маски и хлорку купить. Да и без дела целий день дома то воду откриваешь, то свет включаешь
ответить

Билли Кид

32 минуты назад
48, посмотрел. Вот цитата "На самом деле, скорее всего, слуги антихриста не только в России, но и по всему миру, в т.ч. и в США, готовятся к введению военного положения и устроению жесткого геноцида против простого населения. Помоги нам Господи! Слава Богу за всё! Аминь. Царь грядет!" Лютый трындец))))
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48

36 минут назад
Билли кид, я же пишу яндекс, про гугл хз что он может выдать
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