В России
48 минут назад
В России зарегистрировали 1154 новых случая заражения коронавирусом
Подтверждено 1154 новых случая коронавируса в 43 регионах
За последние сутки в России подтверждено 1154 новых случая заражения коронавирусом, заявил оперштаб по предупреждению распространения инфекции.
Подтверждено 1154 новых случая коронавируса в 43 регионах, зафиксировано 11 летальных исходов. Также отмечается, что за сутки выздоровели 88 человек.
Наибольшее число заболевших за сутки зафиксировано в Москве — 697, затем следует Санкт-Петербург (69), Подмосковье (67), Брянская (32) и Калининградская (29) области. В других регионах число заболевших — 19 и меньше, передают "Известия".
Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 7497. Число летальных исходов — 58, число выздоровевших — 494.
Подтверждено 1154 новых случая коронавируса в 43 регионах, зафиксировано 11 летальных исходов. Также отмечается, что за сутки выздоровели 88 человек.
Наибольшее число заболевших за сутки зафиксировано в Москве — 697, затем следует Санкт-Петербург (69), Подмосковье (67), Брянская (32) и Калининградская (29) области. В других регионах число заболевших — 19 и меньше, передают "Известия".
Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 7497. Число летальных исходов — 58, число выздоровевших — 494.