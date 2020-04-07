В России

48 минут назад

В России зарегистрировали 1154 новых случая заражения коронавирусом

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В России зарегистрировали 1154 новых случая заражения коронавирусом

Подтверждено 1154 новых случая коронавируса в 43 регионах

За последние сутки в России подтверждено 1154 новых случая заражения коронавирусом, заявил оперштаб по предупреждению распространения инфекции.

Подтверждено 1154 новых случая коронавируса в 43 регионах, зафиксировано 11 летальных исходов. Также отмечается, что за сутки выздоровели 88 человек.

Наибольшее число заболевших за сутки зафиксировано в Москве — 697, затем следует Санкт-Петербург (69), Подмосковье (67), Брянская (32) и Калининградская (29) области. В других регионах число заболевших — 19 и меньше, передают "Известия".

Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 7497. Число летальных исходов — 58, число выздоровевших — 494.
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