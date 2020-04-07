Происшествия
37 минут назад
В столкновении на Грязинской трассе пострадали два человека
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 6 апреля в селе Тешевка Задонского района 40-летний водитель автомобиля «Вортекс» не справился с управлением и машина врезалась в световую опору. Водитель получил травмы, его госпитализировали.
В Грязинском районе на трассе Липецк – Грязи столкнулись автомобили «Киа» под управлением 33-летнего мужчины и «ВАЗ-2107» с 42-летней женщиной за рулем. После столкновения «ВАЗ» врезался в столб. В аварии пострадала водитель и 63-летняя пассажирка «семерки» - они получили травмы, и после оказания помощи были отпущены домой.
6 апреля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 806 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 26.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 604 случая превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 7 нарушений правил парковки.
Так же зафиксировано 13 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
В Грязинском районе на трассе Липецк – Грязи столкнулись автомобили «Киа» под управлением 33-летнего мужчины и «ВАЗ-2107» с 42-летней женщиной за рулем. После столкновения «ВАЗ» врезался в столб. В аварии пострадала водитель и 63-летняя пассажирка «семерки» - они получили травмы, и после оказания помощи были отпущены домой.
6 апреля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 806 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 26.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 604 случая превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 7 нарушений правил парковки.
Так же зафиксировано 13 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
А.