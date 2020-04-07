Индекс кредитоспособности Липецкой области снизился

В 2019 году суммарный государственный долг субъектов Российской Федерации снизился на 4,2%, а суммарные доходы региональных бюджетов выросли на 9,9%. Это способствовало повышению кредитоспособности регионов в целом по стране, считают аналитики РИА Рейтинг. В то же время динамика макроэкономических и бюджетных показателей характеризовались неоднородным распределением – в ряде регионов уровень долговой нагрузки повысился, что обусловило снижение их кредитоспособности.





Лидерами по росту индекса кредитоспособности стали Краснодарский край, Астраханская область, Калужская область, Чукотский автономный округ, у которых по итогам 2019 года индекс кредитоспособности вырос более чем на 10 пунктов. В большинстве случаев основной причиной повышения индекса стало снижение уровня долговой нагрузки, за счет снижения объемов долга и роста доходов. У всех вышеназванных регионов налоговые и неналоговые доходы регионального бюджета выросли по сравнению с 2018 годом более чем на 10%, при этом объем государственного долга снизился. У регионов, у которых значение индекса существенно снизилось в 2019 году, напротив, наблюдался рост объемов государственного долга, а темпы роста расходов опережали рост доходов, что привело к увеличению дефицита.



Индекс кредитоспособности российских можно рассматривать в качестве индикатора, характеризующего возможности региона обслуживать государственные долговые обязательств. Значение индекса может изменяться в диапазоне от 0 (минимально возможное / худшее значение) до 100 (максимально возможное / лучшее значение). Методика расчета индекса кредитоспособности региона основывается на агрегировании показателей, которые позволяют оценить возможности субъекта РФ выполнять свои долговые обязательства. При расчете индекса учитывались показатели, характеризующие долговую нагрузку региона, его бюджет и экономику. Для оценки долговой нагрузки анализировались следующие показатели: отношение государственного долга к объему собственных доходов, отношение прямого долга к объему собственных доходов, отношение коммерческого долга к объему собственных доходов, отношение общего долга субъекта РФ к объему собственных доходов консолидированного бюджета субъекта РФ, отношение общего долга субъекта РФ к объему ВРП субъекта РФ. Одним из регионов, где по итогам 2019 года упал индекс кредитоспособности , оказалась Липецкая область. Если на 1 января 2019 года индекс региона составлял 87,8 пункта, то к 1 января 2020 года составил всего 82,1, снизившись на 5,7 пункта. Также за год индекс кредитоспособности упал у Воронежской области и Тамбовской области – на 0,9 и 4,5 пункта, соответственно. А вот кредитоспособность других регионов Центрального Черноземья идет в гору: Белгородская область прибавила 0,4 пункта, а Курская – сразу 2,3.Лидерами по росту индекса кредитоспособности стали Краснодарский край, Астраханская область, Калужская область, Чукотский автономный округ, у которых по итогам 2019 года индекс кредитоспособности вырос более чем на 10 пунктов. В большинстве случаев основной причиной повышения индекса стало снижение уровня долговой нагрузки, за счет снижения объемов долга и роста доходов. У всех вышеназванных регионов налоговые и неналоговые доходы регионального бюджета выросли по сравнению с 2018 годом более чем на 10%, при этом объем государственного долга снизился. У регионов, у которых значение индекса существенно снизилось в 2019 году, напротив, наблюдался рост объемов государственного долга, а темпы роста расходов опережали рост доходов, что привело к увеличению дефицита.Индекс кредитоспособности российских можно рассматривать в качестве индикатора, характеризующего возможности региона обслуживать государственные долговые обязательств. Значение индекса может изменяться в диапазоне от 0 (минимально возможное / худшее значение) до 100 (максимально возможное / лучшее значение). Методика расчета индекса кредитоспособности региона основывается на агрегировании показателей, которые позволяют оценить возможности субъекта РФ выполнять свои долговые обязательства. При расчете индекса учитывались показатели, характеризующие долговую нагрузку региона, его бюджет и экономику. Для оценки долговой нагрузки анализировались следующие показатели: отношение государственного долга к объему собственных доходов, отношение прямого долга к объему собственных доходов, отношение коммерческого долга к объему собственных доходов, отношение общего долга субъекта РФ к объему собственных доходов консолидированного бюджета субъекта РФ, отношение общего долга субъекта РФ к объему ВРП субъекта РФ.