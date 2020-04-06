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«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 7 апреля
Спектакли и концерты остаются, можно послушать лекцию об удивительных орлах или помедитировать со всей планетой сразу. Подробности – в нашем обзоре.
Липецкие музыканты в дни самоизоляции не остаются в стороне и предлагают собственные онлайн-трансляции. Если вы соскучились по ансамблю народных инструментов «Мозайка», Липецкая государственная филармония в 12:00 приглашает на свою площадку на концерт «Музыка любимого кино».
В 12:00 Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А. Гончарова приглашает на публичную лекцию «Путешествие Орлаши». Здесь объяснят, почему орла выбрали природным символом Ульяновской области. Также расскажут за что птицу назвали «солнечной», где она устраивает свои гнезда, чем питается. Лекция также будет транслироваться в группе музея «ВКонтакте».
В 15:00 в Белгородском государственном музее народной культуры проведут тематическое занятие «За стол с ложкой, в лес с лукошком». Зрителям покажут изделия из дерева: ложки разной величины, блюдо, солонку, кружку, корзинку, лукошко, и расскажут о том, как их изготавливали в старину. Сотрудник музея познакомит со старинными названиями предметов домашней утвари: хлебалка, едалка, везелка, возилка, долгоноска (ложка), безымянник (блюдо), дупленка (солонка), и объяснит значение фразеологизма «бить баклуши».
В 15:00 по московскому времени начнется масштабная получасовая онлайн-медитация «Планета света». Акция призвана помочь людям всего мира справиться с паникой, настроиться на позитивный и созидательный лад. Онлайн-медитация будет проходить одновременно в шести часовых поясах и объединит огромное количество людей, от Сан-Франциско до Сиднея.
В 16:30 Свердловская государственная академическая филармония представляет концерт «Вена – столица музыкальных стилей» из архива трансляций Виртуального концертного зала Свердловской филармонии. Это запись концерта от 18 мая 2018 года. Уральский молодежный симфонический оркестр исполнит Тройной концерт для фортепиано, скрипки и виолончели с оркестром Людвига ван Бетховена, увертюру к оперетте «Летучая мышь» и Вальс «Деревенские ласточки из Австрии» Иоганна Штрауса, а также Пассакалию для оркестра Антона Веберна.
В 16:30 Русский музей Санкт-Петербурга приглашает на онлайн-экскурсию «Василий Суриков. Покорение Ермаком Сибири», а также открытый показ двух фильмов – «Иван Айвазовский» и «Плененный Италией Сильвестр Щедрин».
В 17:00 Пермская краевая филармония представляет концерт из своего архива: в программе «Очарована, околдована...» в сопровождении Оркестра русских народных инструментов Пермской краевой филармонии под управлением Галины Токаревой выступит популярный певец, исполнитель классической оперной музыки, а также песен и романсов Сергей Дудинский. Трансляция также доступна на стриминговой площадке проекта «Культура».
В 18:00 на сцене Владимирского областного театра кукол пройдет спектакль «Верую». Его поставили на основе реальных событий, которые произошли несколько лет назад в России. В центре сюжета – мать солдата Евгения Родионова, который добровольно пошел служить в одну из горячих точек России. Отправившись на поиски сына, попавшего в плен к боевикам, женщина преодолевает все препятствия, чтобы его спасти.
В 18:00 Владимирский академический театр драмы приглашает на спектакль по пьесе американского драматурга Юджина О'Нила «Любовь под вязами». В основе сюжета – события конца XIX века, которые происходили на северо-востоке США. Главный герой, владелец фермы, 76-летний Эфраим Кэбот женится в третий раз. От первых двух браков у него трое взрослых сыновей, матерей которых он уморил непосильной работой. Однако между его молодой женой и младшим сыном начинается роман. Спектакль также будет транслироваться на странице театра во «ВКонтакте».
В 19:00 Астраханский драматический театр в рамках проекта «Большие гастроли-онлайн» подготовил спектакль-модификацию «Герой нашего времени» по роману Михаила Лермонтова. Его премьера состоялась в декабре 2019 года. В основу театральной версии, поставленной творческой группой из Латвии, легли три новеллы из романа: «Бэла», «Тамань» и «Фаталист».
В 19:00 Музей Востока приглашает на онлайн-лекцию «Иран в XIX веке: повседневная жизнь и искусство украшения быта» На лекции речь пойдет о закрытом частном мире иранского дома в XIX веке, об отношениях в семье, устройстве быта, пищевых и алкогольных пристрастиях, развлечениях и обязанностях. Слушатели заглянут в баню, на базар, посетят свадьбу. А проводниками в этот закрытый мир станут произведения персидских ремесленников и воспоминания русских дипломатов и военных, посещавших Иран в это непростое время. Чтобы присоединиться к встрече, потребуется загрузить бесплатное приложение Zoom.
В 19:00 Государственный академический театр им. Вахтангова покажет постановку «Мадемуазель Нитуш» по мотивам оперетты Эрве в трех действиях. «Мадемуазель Нитуш» продолжает традицию Вахтанговских музыкальных спектаклей, где элегантность и изящество уживаются с остроумной шуткой, прелестным вокалом, озорным танцем, создает особый стиль игры — легкий, ироничный, заразительный. Просмотр также доступен на площадке «Яндекс.Эфира».
Малый театр в 19:00 на своем YouTube канале покажет запись спектакля «Перед заходом солнца» Г. Гауптамана в постановке Владимира Бейлиса. В главных ролях: Борис Клюев, Ирина Леонова, Игорь Петренко и другие. Этот показ театр посвящает юбилею заслуженной артистки России Ольги Чуваевой.
В 19:00 Московский губернский театр покажет видеоверсию спектакля «Прекрасное далеко». Премьера спектакля о райском месте, откуда почему-то хорошие люди мечтают уйти в неидеальный мир, состоялась в 2014 году.
С 19:00 ровно на сутки Большой театр откроет доступ к записи одного из своих легендарных спектаклей - опере «Борис Годунов» Модеста Мусоргского.
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