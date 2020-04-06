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В России зафиксировано 954 новых случая коронавируса за сутки

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В России зафиксировано 954 новых случая коронавируса за сутки

За сутки зафиксировано 2 летальных исхода

За минувшие сутки в России зарегистрировали 954 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 591 случай приходится на Москву, а еще 82 случая — на Московскую область. При этом коронавирус выявлен у 30 детей. Об этом сообщает оперативный штаб.

За сутки зафиксировано 2 летальных исхода: один пациент умер в Республике Коми и еще один в Подмосковье. Таким образом число летальных исходов выросло до 47. При этом 51 человек полностью излечился.

Все пациенты, а также контактные лица находятся под наблюдением врачей, передает Вести.ру.

Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что среди умерших в столице есть и молодые люди. "Болезнь вообще не смотрит на возраст", - подчеркнула она и попросила соблюдать меры самоизоляции.
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