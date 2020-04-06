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31 минуту назад

В Воронежской области коронавирус впервые обнаружили у ребенка

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В Воронежской области коронавирус впервые обнаружили у ребенка

7-летний мальчик общался с приехавшим из-за рубежа

Еще у девяти воронежцев за сутки подтвердился коронавирус, сообщила пресс-служба областного правительства 6 апреля. Впервые в регионе среди заболевших есть ребенок – 7-летний мальчик, который общался с приехавшим из-за рубежа.

Также COVID-19 обнаружили у вернувшихся из Франции 63-летней женщины и ее 72-летнего супруга. У них нет клинических проявлений болезни.

Коронавирус также диагностировали у 29-летней женщины, приехавшей из соседнего региона. У нее слабо выраженные клинические проявления заболевания. Коронавирус обнаружили и у приехавшей из Подмосковья 64-летней женщины (нет клинических проявлений), и у 35-летней женщины, которая выезжала в Москву, а также у вернувшейся из Дании 43-летней жительницы региона – у последних умеренные клинические проявления болезни. Заразились 31-летняя и 49-летняя женщины, которые общались с приехавшими из-за рубежа. У них нет клинических проявлений болезни, передает РИА Воронеж.

Состояние пациентов удовлетворительное. Они получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними также ведется работа. Всего в Воронежской области зарегистрировано 23 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них семь человек выздоровели и выписаны из медучреждений.
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