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сегодня, 13:47
ФСБ предотвратило теракты в Югре и Ставрополье
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Участники террористических группировок хотели взорвать торговый центр и убить полицейских.
Трое участников запрещённой в РФ террористической организации "Имарат Кавказ"* задержаны в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ. У них обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления СВУ, оружие и боеприпасы. По данным спецслужбы, задержанные готовили террористический акт в одном из торговых объектов города.
- Совместно с МВД России в Лянторе Ханты-Мансийского автономного округа задержаны члены ячейки запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации "Имарат Кавказ"*, состоявшей из трех местных жителей, - говорится в сообщении ФСБ.
Также в Ставропольском крае выявлена ячейка запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство»*, состоявшая из местного жителя и уроженца Дагестана. Они планировали атаки на полицейских и теракты в людных местах. Одного из преступников задержали, второй был нейтрализован при попытке оказать вооруженное сопротивление, передает ТАСС.
*- запрещена в России
- Совместно с МВД России в Лянторе Ханты-Мансийского автономного округа задержаны члены ячейки запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации "Имарат Кавказ"*, состоявшей из трех местных жителей, - говорится в сообщении ФСБ.
Также в Ставропольском крае выявлена ячейка запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство»*, состоявшая из местного жителя и уроженца Дагестана. Они планировали атаки на полицейских и теракты в людных местах. Одного из преступников задержали, второй был нейтрализован при попытке оказать вооруженное сопротивление, передает ТАСС.
*- запрещена в России
160