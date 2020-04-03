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ФСБ предотвратило теракты в Югре и Ставрополье

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#теракт
ФСБ предотвратило теракты в Югре и Ставрополье

Участники террористических группировок хотели взорвать торговый центр и убить полицейских.

Трое участников запрещённой в РФ террористической организации "Имарат Кавказ"* задержаны в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ. У них обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления СВУ, оружие и боеприпасы. По данным спецслужбы, задержанные готовили террористический акт в одном из торговых объектов города.

- Совместно с МВД России в Лянторе Ханты-Мансийского автономного округа задержаны члены ячейки запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации "Имарат Кавказ"*, состоявшей из трех местных жителей, - говорится в сообщении ФСБ.

Также в Ставропольском крае выявлена ячейка запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство»*, состоявшая из местного жителя и уроженца Дагестана. Они планировали атаки на полицейских и теракты в людных местах. Одного из преступников задержали, второй был нейтрализован при попытке оказать вооруженное сопротивление, передает ТАСС.

*- запрещена в России
160
#теракт

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