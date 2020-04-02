Происшествия

47 минут назад

Генерального директора дорожно-строительной фирмы обвиняют в налоговых преступлениях

1 727
#налоги
1
Генерального директора дорожно-строительной фирмы обвиняют в налоговых преступлениях

СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела бывшего генерального директора ОАО «ЕДСУ-3», обвиняемого в серии налоговых преступлений.  

- Следствием установлено, что генеральный директор организации, специализирующейся на строительстве автодорог, с февраля 2016 по июнь 2018 года производил удержание НДФЛ из заработной платы работников, при этом не направлял его в бюджет. Общая сумма удержанного и не перечисленного в бюджет налога на доходы физических лиц составила более 14 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.

Кроме этого, обвиняемый в период с сентября 2017 по февраль 2018 года скрыл денежные средства организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам в особо крупном размере. Достоверно зная о наличии задолженности перед налоговым органом и имея реальную возможность частично её погасить, гендиректор произвел взаиморасчёты с контрагентами через третьих лиц, и скрыл от погашения недоимки по налогам и страховым взносам более 9,8 миллиона рублей.

Следствие считает, что директор строительной организации сделал это умышленно, так как не реагировал на неоднократные требования налоговиков о погашении задолженности.

Вину в совершении налоговых преступлений экс-директор стройфирмы не признал. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило материалы уголовного дела направить для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

1 727
#налоги
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ИК-3

8 минут назад
На ИВС его, может заразиться...
ответить

Еще в рубрике

Липчанка оказалась на скамье подсудимых за убийство бывшего сожителя
#убийство
1
Липчанка оказалась на скамье подсудимых за убийство бывшего сожителя

54 минуты назад

Происшествия
23-летний парень обокрал квартиру соседки
#кража
3
23-летний парень обокрал квартиру соседки

сегодня, 09:18

Происшествия
61-летний водитель вылетел из перевернувшегося «ВАза»
#авария #ДТП
10
61-летний водитель вылетел из перевернувшегося «ВАза»

сегодня, 08:43

Происшествия
В Липецке арестован киргизский пограничник
#взятка
4
В Липецке арестован киргизский пограничник

сегодня, 08:30

Происшествия
В Ельце задержали подозреваемого в краже автомобиля у пенсионера
#кража #угон
2
В Ельце задержали подозреваемого в краже автомобиля у пенсионера

сегодня, 08:09

Происшествия
Полицейские задержали подозреваемых в уличном грабеже
#грабеж
14
Полицейские задержали подозреваемых в уличном грабеже

вчера, 12:06

Происшествия