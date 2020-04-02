Генерального директора дорожно-строительной фирмы обвиняют в налоговых преступлениях

СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела бывшего генерального директора ОАО «ЕДСУ-3», обвиняемого в серии налоговых преступлений.

- Следствием установлено, что генеральный директор организации, специализирующейся на строительстве автодорог, с февраля 2016 по июнь 2018 года производил удержание НДФЛ из заработной платы работников, при этом не направлял его в бюджет. Общая сумма удержанного и не перечисленного в бюджет налога на доходы физических лиц составила более 14 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.



Кроме этого, обвиняемый в период с сентября 2017 по февраль 2018 года скрыл денежные средства организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам в особо крупном размере. Достоверно зная о наличии задолженности перед налоговым органом и имея реальную возможность частично её погасить, гендиректор произвел взаиморасчёты с контрагентами через третьих лиц, и скрыл от погашения недоимки по налогам и страховым взносам более 9,8 миллиона рублей.



Следствие считает, что директор строительной организации сделал это умышленно, так как не реагировал на неоднократные требования налоговиков о погашении задолженности.



Вину в совершении налоговых преступлений экс-директор стройфирмы не признал. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило материалы уголовного дела направить для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.



