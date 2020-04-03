В России
01.04.2020 12:00
Россиян обязали соблюдать дистанцию
Ближе метра друг к другу подходить запрещено.
Роспотребнадзор предписал соблюдать дистанцию в общественных местах и на транспорте. Согласно постановлению, люди должны держаться на расстоянии не менее 1 метра друг от друга, пишет "Форбс". Ограничение не распространяется только на поездки в такси.Согласно документу, помнить о минимальном расстоянии люди должны в любых общественных местах и на транспорте.
Согласно документу, лабораторную диагностику COVID-19 в субъектах РФ могут проводить как государственные, так и частные медорганизации, имеющие разрешение на работу с возбудителями III-IV группы патогенности и обученный персонал, уточняет ТАСС. Главы региональных Минздравов ежедневно должны собирать информацию и предоставлять данные в федеральные бюджетные учреждения здравоохранения о наличии тест-систем и числе проводимых исследований во всех лабораториях. Главы регионов также должны контролировать обязательное ношение масок сотрудниками общественного транспорта и транспортно-пересадочных узлов.
Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержены 180 стран. По информации ВОЗ, в мире зафиксировано как минимум 750 тысяч случаев заражения, свыше 36 тысяч человек скончались. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в РФ на 31 марта, число заболевших коронавирусом в России достигло 2 тыс. 337, за сутки было выявлено 500 инфицированных. Число смертей в России - 17, за сутки увеличилось на восемь человек, выздоровевших - 121, за сутки увеличилось на 55. В Москве зарегистрировано 387 новых случаев заболевания, всего их уже 1 тыс. 613.
Согласно документу, лабораторную диагностику COVID-19 в субъектах РФ могут проводить как государственные, так и частные медорганизации, имеющие разрешение на работу с возбудителями III-IV группы патогенности и обученный персонал, уточняет ТАСС. Главы региональных Минздравов ежедневно должны собирать информацию и предоставлять данные в федеральные бюджетные учреждения здравоохранения о наличии тест-систем и числе проводимых исследований во всех лабораториях. Главы регионов также должны контролировать обязательное ношение масок сотрудниками общественного транспорта и транспортно-пересадочных узлов.
Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержены 180 стран. По информации ВОЗ, в мире зафиксировано как минимум 750 тысяч случаев заражения, свыше 36 тысяч человек скончались. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в РФ на 31 марта, число заболевших коронавирусом в России достигло 2 тыс. 337, за сутки было выявлено 500 инфицированных. Число смертей в России - 17, за сутки увеличилось на восемь человек, выздоровевших - 121, за сутки увеличилось на 55. В Москве зарегистрировано 387 новых случаев заболевания, всего их уже 1 тыс. 613.