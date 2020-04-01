Происшествия
40 минут назад
В тройном столкновении пострадал 39-летний водитель
За прошедшие сутки в Липецкой области зарегистрированы две дорожные аварии с пострадавшими.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 31 марта в Липецке на улице Водопьянова автобус под управлением 43-летнего водителя наехал на 46-летнего мужчину. С травмами его госпитализировали.
На улице Липецкой столкнулись автомобили «Митсубиси» под управлением 39-летнего мужчины, «Тойота» с 28-летним водителем за рулем и «УАЗ» под управлением 46-летнего мужчины. В аварии пострадал водитель первой иномарки – он получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.
31 марта на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1439 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 22.
Загрузка плеера
На улице Липецкой столкнулись автомобили «Митсубиси» под управлением 39-летнего мужчины, «Тойота» с 28-летним водителем за рулем и «УАЗ» под управлением 46-летнего мужчины. В аварии пострадал водитель первой иномарки – он получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.
31 марта на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1439 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 22.