Общество
57 минут назад
Мамы просят остаться дома
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В Лебедянском районе запустили трогательный флешмоб.
Все мамы Липецкой области могут принять участие в онлайн-флешмобе, который запустили в Лебедянском районе. Женщины выкладывают в соцсети посты-просьбы остаться дома во время всеобщей самоизоляции. Присоединиться к трогательным посланиям могут все желающие. Аналогичный флешмоб запустили для детей.
- Администрация Лебедянского муниципального района совместно с отделом образования запустили акции «От имени мамы!» и «Защитим своих родителей!», где мамы просят родителей не отпускать детей на улицу, а ребята призывают сверстников остаться дома вместе с родителями! Вместе мы остановим смертельную угрозу! – уверен глава администрации Лебедянского района Игорь Алтухов.
Напомним, до 14 апреля в Липецкой области введен режим всеобщей самоизоляции. Гражданам запрещено покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если она не приостановлена. Можно выходить на улицу для покупок продуктов и товаров первой необходимости, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора. Прогулки с детьми, пробежки, нахождение на детских и спортивных площадках запрещено. Исполнение режима самоизоляции контролирует полиция.
- Администрация Лебедянского муниципального района совместно с отделом образования запустили акции «От имени мамы!» и «Защитим своих родителей!», где мамы просят родителей не отпускать детей на улицу, а ребята призывают сверстников остаться дома вместе с родителями! Вместе мы остановим смертельную угрозу! – уверен глава администрации Лебедянского района Игорь Алтухов.
Напомним, до 14 апреля в Липецкой области введен режим всеобщей самоизоляции. Гражданам запрещено покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если она не приостановлена. Можно выходить на улицу для покупок продуктов и товаров первой необходимости, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора. Прогулки с детьми, пробежки, нахождение на детских и спортивных площадках запрещено. Исполнение режима самоизоляции контролирует полиция.
4 1144
эти мамЫ
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Ч
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