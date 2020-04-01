Общество

57 минут назад

Мамы просят остаться дома

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#флешмоб #сидим дома
Мамы просят остаться дома

В Лебедянском районе запустили трогательный флешмоб.

Все мамы Липецкой области могут принять участие в онлайн-флешмобе, который запустили в Лебедянском районе. Женщины выкладывают в соцсети посты-просьбы остаться дома во время всеобщей самоизоляции. Присоединиться к трогательным посланиям могут все желающие. Аналогичный флешмоб запустили для детей.

- Администрация Лебедянского муниципального района совместно с отделом образования запустили акции «От имени мамы!» и «Защитим своих родителей!», где мамы просят родителей не отпускать детей на улицу, а ребята призывают сверстников остаться дома вместе с родителями! Вместе мы остановим смертельную угрозу! – уверен глава администрации Лебедянского района Игорь Алтухов.

Напомним, до 14 апреля в Липецкой области введен режим всеобщей самоизоляции. Гражданам запрещено покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если она не приостановлена. Можно выходить на улицу для покупок продуктов и товаров первой необходимости, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора. Прогулки с детьми, пробежки, нахождение на детских и спортивных площадках запрещено. Исполнение режима самоизоляции контролирует полиция.
4 1144
#флешмоб #сидим дома

Комментарии (4)

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эти мамЫ

14 минут назад
голосовали писями за капитал и гектар. Пусть пашут теперь землю брюхом
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Светлая

19 минут назад
Ой мамаши! Сидите молча! Мы сами тоже мамы и мы не хуже вашего знаем что нам делать !!!!
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Ч

20 минут назад
При выходе из дома , поставьте бутылку с жидкостью и тампоном ( белизна называется )перед входом в дом , в квартиру .При возвращении обработайте ручки двери в тамбур , своей квартиры с разных сторон . Первым делом вымыть тщательно руки , а затем разобрать покупки и ещё раз вымыть руки перед едой . Всего Вам доброго .
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Не важно

31 минуту назад
Вот он - звездный час нереализованных мамаш. Звёзды вы наши.
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