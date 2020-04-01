Общество
32 минуты назад
Седовласый физкультурник нарушил режим на детской площадке
29 1807
Мужчина снял ленты, позанимался и вернул ограждение на место.
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В объектив очевидца попало нарушение самоизоляции в Липецке. Седовласый полуголый мужчина вышел на тренировку на огражденную сигнальными лентами детскую площадку во дворе домов по проспекту 60 лет СССР. Как рассказал GOROD48 автор видео, мужчина сорвал ограждение, вдоволь позанимался, а когда закончил упражнения – вернул ленты на место.
Напомним, до 14 апреля в Липецкой области введен режим всеобщей самоизоляции. Гражданам запрещено покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если она не приостановлена. Можно выходить на улицу для покупок продуктов и товаров первой необходимости, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора. Прогулки с детьми, пробежки, нахождение на детских и спортивных площадках запрещено. Исполнение режима самоизоляции контролирует полиция.
Напомним, до 14 апреля в Липецкой области введен режим всеобщей самоизоляции. Гражданам запрещено покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если она не приостановлена. Можно выходить на улицу для покупок продуктов и товаров первой необходимости, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора. Прогулки с детьми, пробежки, нахождение на детских и спортивных площадках запрещено. Исполнение режима самоизоляции контролирует полиция.
29 1807
Житель
Верховный суд
Я
надо бдить
поймать за одно место
007
Перри Мейсон
Перри Мейсон
Перри Мейсон
Перри Мейсон