Общество

32 минуты назад

Седовласый физкультурник нарушил режим на детской площадке

29 1807
#самоизоляция #режим #сидим дома
2

Мужчина снял ленты, позанимался и вернул ограждение на место.

Загрузка плеера
В объектив очевидца попало нарушение самоизоляции в Липецке. Седовласый полуголый мужчина вышел на тренировку на огражденную сигнальными лентами детскую площадку во дворе домов по проспекту 60 лет СССР. Как рассказал GOROD48 автор видео, мужчина сорвал ограждение, вдоволь позанимался, а когда закончил упражнения – вернул ленты на место.

Напомним, до 14 апреля в Липецкой области введен режим всеобщей самоизоляции. Гражданам запрещено покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если она не приостановлена. Можно выходить на улицу для покупок продуктов и товаров первой необходимости, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора. Прогулки с детьми, пробежки, нахождение на детских и спортивных площадках запрещено. Исполнение режима самоизоляции контролирует полиция.
29 1807
#самоизоляция #режим #сидим дома
2

Комментарии (29)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Житель

50 секунд назад
Любую ситуацию можно использовать с выгодой для себя
ответить

Верховный суд

2 минуты назад
Да что там в полицию, убить надо сразу!
ответить

Я

3 минуты назад
Он выгуливал домашнее животное. Просто оно очень мелкое и незаметное.
ответить

надо бдить

4 минуты назад
Если вы увидите подобное в своём дворе, сразу снимайте на видео и вызывайте полицию !
ответить

поймать за одно место

6 минут назад
Респект автору ! А деда надо сдать в полицию !
ответить

007

7 минут назад
Скорее за тел хвататься,. За собой смотри
ответить

Перри Мейсон

8 минут назад
А при Ельцине уморили бы голодом
ответить

Перри Мейсон

10 минут назад
Он соблюдает режим самоликвидации)))
ответить

Перри Мейсон

11 минут назад
А при Сталине его на месте бы расстреляли.
ответить

Перри Мейсон

12 минут назад
Олдскул!!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Тест пассажира рейсового автобуса оказался положительным. Ищут таксистов
#коронавирус
24
Тест пассажира рейсового автобуса оказался положительным. Ищут таксистов

50 минут назад

Общество
Сидим дома и держим себя в форме
#сидимдома #тренировка #фитнес
2
Сидим дома и держим себя в форме

58 минут назад

Общество
Самоизоляция — не самоликвидация
#самоизоляция #семья
8
Самоизоляция — не самоликвидация

сегодня, 08:29

Общество
Социальные пенсии, СМС от налоговых, автоматический материнский капитал: что изменится с 1 апреля
#законы
3
Социальные пенсии, СМС от налоговых, автоматический материнский капитал: что изменится с 1 апреля

сегодня, 08:23

Общество
В нескольких домах города отключат холодную воду
#водоснабжение
4
В нескольких домах города отключат холодную воду

сегодня, 07:40

Общество
На улицах полицейские начали вручать липчанам предостережения о нарушении самоизоляции
#карантин #полиция
38
На улицах полицейские начали вручать липчанам предостережения о нарушении самоизоляции

вчера, 20:10

Общество