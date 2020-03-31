Общество

сегодня, 20:10

На улицах полицейские начали вручать липчанам предостережения о нарушении самоизоляции

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#карантин #полиция
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На улицах полицейские начали вручать липчанам предостережения о нарушении самоизоляции

Сегодня на улицах Липецка полицейские; участковые и сотрудники ПДН проверяли, как горожане выполняют запрет на выход из дома без особых причин.

Один из таких рейдов возглавил заместитель начальника отдела полиции №4 Андрей Карлов. Полицейские отправились в район Опытной станции и сначала решили посмотреть новостройки микрорайона «Звездный». В обычные дни здесь многолюдно, смеются дети, но сегодня непривычно тихо. 

Первых нарушителей режима самоизоляции полицейские нашли уже в старой части Опытной станции. Две пенсионерки в масках беседовали рядом с магазином. Одна из них оказалась местной жительницей, а вторая приехала из Северного Рудника продавать куриные яйца.

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- Почему нарушаем, - задал стандартный вопрос полицейский .

- Да вот яичек хотела продать, семье помочь, -  прозвучал не менее стандартный ответ.

- Вы нарушаете постановление главы администрации Липецкой области № 165 от 30 марта, - начал объяснять Андрей Карлов.

-Все-все, уходим, - сказала первая пенсионерка. - больше не будем. 

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Но полицейский говорил не о незаконной торговле, а самоизоляции, которую женщина нарушила без уважительной причины. Пока Андрей Карлов разъяснял пенсионеркам правила самоизоляции, участковый заполнял уведомление на «продавщицу».

Следующими, кого встретили полицейские, стала молодая пара, возвращавшаяся из магазина. На них не было масок. К тому, что маски невозможно найти ни в одной аптеке полицейские отнеслись с пониманием, но все же внушительно напомнили, что маски можно сшить и своими руками, а в магазинах без них показываться не стоит.

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Рейд закончился видимо вскоре стандартном для дней самоизоляции разговором. Полицейские встретили молодого мужчину, который по его словам шел на работу.

- Вчера всем действующим предприятиям и организациям города разослали информацию, о выдаче сотрудникам разрешений на выход в город для дороги на работу. В документе должно быть отражено место вашей работы и время нахождения на ней. Где ваш документ? - спросил полицейский.

- Пока нету, только сегодня сказали взять паспорт и придти оформить, - объяснил мужчина.

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Но такой ответ сотрудников полиции не устроил, поэтому мужчине вынесли предостережение. Попутно такой же документ подписала семейная пара. 

Все данные нарушителей самоизоляции после таких рейдов будут аккумулироваться в полиции, поэтому повторная встреча с сотрудником закончится штрафом.

- Сегодня мы только предупреждали. Но за повторное нарушение гражданами режима самоизоляции, которым выносится предупреждение, грозит административная ответственность по части 1 статьи 19.4 КоАП РФ, - рассказал Андрей Карлов. - Такие дела будут рассматривать мировые суды.

Напомним, что с 31 марта жителям запрещается выходить на улицу независимо от их возраста без крайней необходимости. Вы можете дойти до ближайшего магазина или аптеки, а также доехать до места работы. Общественный транспорт и такси продолжат перевозить людей. Также ограничение на распространяется на перемещение личного транспорта. Въезд и выезд из города и области запрещены не будут. 
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#карантин #полиция
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Комментарии (57)

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Антисоветчик

37 секунд назад
Вышел из дома, сел в машину, доехал, туда куда тебе надо. Вернулся обратно. Поставил машину. Всё!
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Гость

1 минуту назад
Житель, пойду к местному колдуну, или ведьме за оберегами от вируса,, на тебя порчу иди сглаз наведу, ни каких денег не пожалею, что бы не оскорблял липчан. Какой смелый, по асталу уже ауру твою вычисляем.
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Некто

4 минуты назад
А ЕС ли такие сотрудники полиции задерживают человека подозреваемого по уголовному делу и ему необходимо избрать меру пресечения, на работе тоже должны дать справки???? Очень оригинально
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Вопрос

6 минут назад
А почему на первом месте сейчас самоизоляция? Почему не обсуждают проблемы со средствами защиты и дизенфекции. Где статьи о работе коммунальных служб и санитарных, почему до сих пор не обрабатываются улицы и подьезды? Загнать всех в дома и в режим метод верный и правильный, но от власти какие для народа идут движения? Что, организована доставка питания всем 65+? Что, отменены коммунальные взносы, как в столице? С людей спросили и указали, исполняем! А ваши действия доя народа каковы? Все одним воздухом дышим....
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Микроб

6 минут назад
Житель, пока вирус пробирался в Россию, вместо того, что бы нормально подготовиться, элементарно обеспечить всех средствами защиты, наши власти проталкивали изменения в конституцию и обнуление пыни, вот и вся забота
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КИРГИЗ

7 минут назад
Какие пропуска?У кого они есть?Вы что чушь порете ГОРОД 48?РАБОТАЮ НА НЛМК И КРОМЕ КОМБИНАТОВСКОГО ПРОПУСКА НЕТ НИ СПРАВОК НИ ПРОПУСКОВ!
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Фемидда

8 минут назад
ни с какими протоколами не соглашаться и возражать - шел на работу, в магазин, выкидывал мусор, искал собаку и т.д.
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Справедливый

9 минут назад
Режим ЧС вводится указом президента и утверждается Советом Федерации.Так врвсяком случаи пишут.
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Житель

10 минут назад
Почитал коменты. Липецкие дебилы и олигофренов сборище. Три класса. Мычат про конституцию. Вы ее читали. Читайте приказ по самоизоляции. Включите мозг. И подумайте за чем это все вводят. Если заболеете. Обделаетесь по полной. Вас дебилы берегут.
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..

12 минут назад
К сожалению, полиция права, за их некомпетентность! Жёстко, надеюсь сами осознают.
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