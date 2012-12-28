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Происшествия
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13 минут назад
61-летнего ельчанина обвиняют в краже четырёх тонн удобрений на 258 000 рублей
Кража была совершена с помощью телескопического погрузчика.
«По версии следствия, в октябре прошлого года обвиняемый, будучи сотрудником одного из предприятий Елецкого района, используя телескопический погрузчик организации, похитил 4 мешка с минеральными удобрениями весом тонна каждый, погрузив их в кузов автомобиля «Камаз» и скрывшись», — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры области.
Предприятию был причинён ущерб в 258 000 рублей. В ходе следствия мужчина признал вину. По пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража в крупном размере» ему грозит до 6 лет лишения свободы.
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