61-летнего ельчанина обвиняют в краже четырёх тонн удобрений на 258 000 рублей

Кража была совершена с помощью телескопического погрузчика.

В Елецком районе направлено в суд уголовное дело в отношении 61-летнего мужчины, обвиняемого в краже с территории предприятия четырёх мешков с минеральными удобрениями, каждый из которых весил тонну.«По версии следствия, в октябре прошлого года обвиняемый, будучи сотрудником одного из предприятий Елецкого района, используя телескопический погрузчик организации, похитил 4 мешка с минеральными удобрениями весом тонна каждый, погрузив их в кузов автомобиля «Камаз» и скрывшись», — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры области.Предприятию был причинён ущерб в 258 000 рублей. В ходе следствия мужчина признал вину. По пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража в крупном размере» ему грозит до 6 лет лишения свободы.