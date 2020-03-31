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52 минуты назад
В России 8-месячный ребенок заразился коронавирусом
Среди первых заразившихся новым коронавирусом в Курской области оказался младенец
Среди первых заразившихся новым коронавирусом в Курской области оказался младенец, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Instagram.
По словам главы Курской области, всего в регионе трое заболевших. Один из них 20 марта вернулся из Московкой области. Два других пациента — семья с восьмимесячным ребенком. Они вернулись из-за границы, передает НТВ.
Старовойт отметил, что у всех троих пациентов состояние удовлетворительное. Они находятся под наблюдением врачей. Все, с кем они общались, сдали анализы на коронавирус и находятся на самоизоляции.
Все люди, с которыми инфицированные контактировали, установлены. Сейчас пребывают в режиме самоизоляции, взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции. Глава региона призвал всех жителей области соблюдать режим строгой самоизоляции, который был введен 30 марта. По его словам, только эта мера позволить купировать распространение инфекции.
По словам главы Курской области, всего в регионе трое заболевших. Один из них 20 марта вернулся из Московкой области. Два других пациента — семья с восьмимесячным ребенком. Они вернулись из-за границы, передает НТВ.
Старовойт отметил, что у всех троих пациентов состояние удовлетворительное. Они находятся под наблюдением врачей. Все, с кем они общались, сдали анализы на коронавирус и находятся на самоизоляции.
Все люди, с которыми инфицированные контактировали, установлены. Сейчас пребывают в режиме самоизоляции, взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции. Глава региона призвал всех жителей области соблюдать режим строгой самоизоляции, который был введен 30 марта. По его словам, только эта мера позволить купировать распространение инфекции.