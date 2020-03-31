Магазины по продаже алкоголя и табачных изделий закроются в Кемеровской области

В период действия в Кузбассе режима самоизоляции для всех граждан будет временно запрещена работа организаций, торгующих только алкогольной и табачной продукцией.В период действия в Кузбассе режима самоизоляции для всех граждан будет временно запрещена работа организаций, торгующих только алкогольной и табачной продукцией.







Также в период общей самоизоляции запрещено оказывать услуги массажным салонам, СПА, баням, саунам, салонам красоты и другим организациям, предоставляющим подобные услуги, уточняется в сообщении администрации Правительства Кузбасса.



Ранее сообщалось, что в рамках усиленных мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции в регионе будет приостановлена работа всех торговых центров, а также прекращены автобусные перевозки в области, где выявлены случаи заболевания.



Напомним, что в Кемеровской области начинают действовать те же меры профилактики коронавирусной инфекции, что и в других регионах России, в рамках которых гражданам рекомендовано соблюдать режим самоизоляции и не покидать свои дома. Подробнее о вводимых мерах можно прочитать в материале сайта VSE42.Ru.



Согласно распоряжению губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева о введении режима самоизоляции для всех граждан, с 31 марта на территории региона вводится временный запрет на работу организаций общепита и магазинов, специализирующихся на торговле алкоголя и табачных изделий, сообщает VSE42.RU Также в период общей самоизоляции запрещено оказывать услуги массажным салонам, СПА, баням, саунам, салонам красоты и другим организациям, предоставляющим подобные услуги, уточняется в сообщении администрации Правительства Кузбасса.Ранее сообщалось, что в рамках усиленных мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции в регионе будет приостановлена работа всех торговых центров, а также прекращены автобусные перевозки в области, где выявлены случаи заболевания.Напомним, что в Кемеровской области начинают действовать те же меры профилактики коронавирусной инфекции, что и в других регионах России, в рамках которых гражданам рекомендовано соблюдать режим самоизоляции и не покидать свои дома. Подробнее о вводимых мерах можно прочитать в материале сайта VSE42.Ru.