сегодня, 16:47
Магазины по продаже алкоголя и табачных изделий закроются в Кемеровской области
В период действия в Кузбассе режима самоизоляции для всех граждан будет временно запрещена работа организаций, торгующих только алкогольной и табачной продукцией.В период действия в Кузбассе режима самоизоляции для всех граждан будет временно запрещена работа организаций, торгующих только алкогольной и табачной продукцией.
Также в период общей самоизоляции запрещено оказывать услуги массажным салонам, СПА, баням, саунам, салонам красоты и другим организациям, предоставляющим подобные услуги, уточняется в сообщении администрации Правительства Кузбасса.
Ранее сообщалось, что в рамках усиленных мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции в регионе будет приостановлена работа всех торговых центров, а также прекращены автобусные перевозки в области, где выявлены случаи заболевания.
Напомним, что в Кемеровской области начинают действовать те же меры профилактики коронавирусной инфекции, что и в других регионах России, в рамках которых гражданам рекомендовано соблюдать режим самоизоляции и не покидать свои дома. Подробнее о вводимых мерах можно прочитать в материале сайта VSE42.Ru.