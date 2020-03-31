В России

сегодня, 16:47

Магазины по продаже алкоголя и табачных изделий закроются в Кемеровской области

313
#коронавирус

В период действия в Кузбассе режима самоизоляции для всех граждан будет временно запрещена работа организаций, торгующих только алкогольной и табачной продукцией.В период действия в Кузбассе режима самоизоляции для всех граждан будет временно запрещена работа организаций, торгующих только алкогольной и табачной продукцией.

Согласно распоряжению губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева о введении режима самоизоляции для всех граждан, с 31 марта на территории региона вводится временный запрет на работу организаций общепита и магазинов, специализирующихся на торговле алкоголя и табачных изделий, сообщает VSE42.RU.

Также в период общей самоизоляции запрещено оказывать услуги массажным салонам, СПА, баням, саунам, салонам красоты и другим организациям, предоставляющим подобные услуги, уточняется в сообщении администрации Правительства Кузбасса.

Ранее сообщалось, что в рамках усиленных мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции в регионе будет приостановлена работа всех торговых центров, а также прекращены автобусные перевозки в области, где выявлены случаи заболевания.

Напомним, что в Кемеровской области начинают действовать те же меры профилактики коронавирусной инфекции, что и в других регионах России, в рамках которых гражданам рекомендовано соблюдать режим самоизоляции и не покидать свои дома. Подробнее о вводимых мерах можно прочитать в материале сайта VSE42.Ru.

313
#коронавирус

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Еще один способ удаленной учебы - Яндекс.Школа
#образование
Еще один способ удаленной учебы - Яндекс.Школа

сегодня, 15:38

В России
Россиянам запретят жениться и разводиться
Россиянам запретят жениться и разводиться

сегодня, 13:36

В России
В Москве 10 тыс. человек обратились за выплатами для безработных
В Москве 10 тыс. человек обратились за выплатами для безработных

сегодня, 13:27

В России
Для выхода из дома москвичам будет нужен QR-код
3
Для выхода из дома москвичам будет нужен QR-код

сегодня, 13:05

В России
В России - 500 новых случаев коронавируса за сутки
В России - 500 новых случаев коронавируса за сутки

сегодня, 13:01

В России
Во время весеннего призыва в армию введут дополнительные меры безопасности
Во время весеннего призыва в армию введут дополнительные меры безопасности

вчера, 20:29

В России