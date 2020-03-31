Путин присвоил звание Героя России защитнику Тербунского района

Указ о присвоении высокого звания командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии опубликован на сайте правовой информации

«За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов присвоить звание Героя Российской Федерации Шаймуратову Минагелею Миназовичу – генерал-майоре (посмертно).



Имя Минагелея Шаймуратова, погибшего в 1943 году, свято чтут в Тербунском районе Липецкой области. Кавалерийская дивизия, которой он командовал, в 1942-м году защищала Тербунский район. Ценой огромных потерь, «башкиры», как называют бойцов 112-й дивизии не в завсимости от их национальности, отстояли Тербунский район. До сих пор поисковики обнаруживают захоронения бойцов - башкир и русских, и представителей других национальностей, воевавших в дивизии, сформированной в Уфе, и перезахоранивают их с воинскими почестями. Памятник им стоит в селе Вторые Тербуны и ежегодно в День Победы в Тербунский район приезжают большая делегация из Башкортостана почтить память павших соотечественников.



112-я Башкирская кавалерийская дивизия является единственным кавалерийским соединением Красной Армии, 78 воинов которой были удостоены звания Героя Советского Союза и 5 человек cтали полными кавалерами ордена Славы.

Мингалей Шаймуратов не единственный воин Великой Отечественной, которому присвоено звание именно Героя России спустя годы, когда уже нет Советского Союза. Также звание Героя России в 1995-м году было присвоено погибшему в 1941-м году нашему земляку, уроженцу Двуречек Ивану Флерову.



