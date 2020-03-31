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Путин присвоил звание Героя России защитнику Тербунского района

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#звание #Герой России #
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Путин присвоил звание Героя России защитнику Тербунского района

Указ о присвоении высокого звания командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии опубликован на сайте правовой информации

«За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов присвоить звание Героя Российской Федерации Шаймуратову Минагелею Миназовичу – генерал-майоре (посмертно).

Имя Минагелея Шаймуратова, погибшего в 1943 году, свято чтут в Тербунском районе Липецкой области. Кавалерийская дивизия, которой он командовал, в 1942-м году защищала Тербунский район. Ценой огромных потерь, «башкиры», как называют бойцов 112-й дивизии не в завсимости от их национальности, отстояли Тербунский район. До сих пор поисковики обнаруживают захоронения бойцов - башкир и русских, и представителей других национальностей, воевавших в дивизии, сформированной в Уфе, и перезахоранивают их с воинскими почестями. Памятник им стоит в селе Вторые Тербуны и ежегодно в День Победы в Тербунский район приезжают большая делегация из Башкортостана почтить память павших соотечественников. 

112-я Башкирская кавалерийская дивизия является единственным кавалерийским соединением Красной Армии, 78 воинов которой были удостоены звания Героя Советского Союза и 5 человек cтали полными кавалерами ордена Славы. 
Мингалей Шаймуратов не единственный воин Великой Отечественной, которому присвоено звание именно Героя России спустя годы, когда уже нет Советского Союза. Также звание Героя России в 1995-м году было присвоено погибшему в 1941-м году нашему земляку, уроженцу Двуречек Ивану Флерову.

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#звание #Герой России #
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Комментарии (8)

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Внук ФРОНТОВИКА

16 минут назад
СЛАВА ГЕРОЮ и ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!!!! СКЛОНЯЕМ ГОЛОВУ ПЕРЕД СЫНОМ БАШКИРИИ И РОССИИ!!!! ОН НЕ ПОГИБ, ОН ЖИВ В НАШЕЙ ПАМЯТИ!!!! Выпью фронтовых 100 гр. ЗА ВСЕХ ПАВШИХ ЗА РОДИНУ!!!!
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Горожанин

17 минут назад
Какой то бред
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Житель

26 минут назад
Справедливость восторжествовала. Твари не кощунствуйте этот человек заслужил этого звания. Пеньки историю надо знать --на рубеже погибло свыше 30000 человек --только на участке высоты 214, 6 погибло свыше 10000 человек -а это передовая 2,5 км.
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житель

48 минут назад
Епт, Правда,есть сходства.
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рос

48 минут назад
Выеживаются До АБСУРДА, РОССИЯ - правопреемник Советского Союза, а ты - ПОДОНОК!
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Епт

51 минуту назад
Выеживаются До АБСУРДА, житель, а не хватит ёрничать?
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Выеживаются До АБСУРДА

54 минуты назад
Как гражданина Советского Союза награждают наградой страны за которую он жизнь не отдавал ???????????????
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житель

59 минут назад
Похож н Кейна Веласкеса,чемпиона ЮФС.
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