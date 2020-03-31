В России

41 минуту назад

В России - 500 новых случаев коронавируса за сутки

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В России - 500 новых случаев коронавируса за сутки

Число заразившихся коронавирусом в России составило 2 тысячи 337 человек

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По данным штаба, случаи заражения на сегодняшний день зарегистрированы в 73 российских регионах, за последние сутки — в 24.

Выздоровели 121 человек, за сутки из больниц выписаны 55 человек. Скончались 17 человек, за сутки зафиксировано восемь смертельных случаев, передает НТВ.

В связи с распространением коронавируса половина российских регионов вслед за Москвой и МО ввели режим самоизоляции. Правила едины для всех: не выходить из дома без крайней необходимости, соблюдать дистанцию в общественных местах. За нарушение режима предусмотрены штрафы и уголовная ответственность.

В мире сейчас насчитывается 770 520 человек, инфицированных COVID-19, умерли 36 942 человека, выздоровели более 158 тысяч.
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