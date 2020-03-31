34 минуты назад
Группа НЛМК обеспечила домашний режим сотрудникам старше 65 лет
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сотрудники российских предприятий Группы НЛМК старше 65 лет переведены на обязательный домашний режим.
«Мы приняли решение обеспечить этой группе сотрудников, одной из уязвимых для коронавируса, домашний режим. Сейчас мы максимально сфокусированы на обеспечении безопасности и здоровья сотрудников. Мы продолжим регулярно дополнять набор мер по сдерживанию распространения инфекции и снижению рисков для здоровья наших сотрудников», - прокомментировал вице-президент по кадрам и системе управления Группы НЛМК Михаил Архипов.