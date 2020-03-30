Культура

24 минуты назад

Липчане напишут «Тотальный диктант» осенью

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#акция #грамотность #перенос #коронавирус
Липчане напишут «Тотальный диктант» осенью

Всемирная акция проверка грамотности из-за коронавируса весной уйдет из аудиторий в Сеть. Написать демодиктант можно на сайте проекта.

С середины сентября начнутся повторные курсы подготовки к «Тотальному диктанту» в офлайн- и онлайн-формате, сообщают организаторы акции. 8 октября откроется регистрация на площадки акции по всему миру, а 17 октября состоится сама акция. "Тотальный диктант" должен был пройти 4 апреля 2020 года, но был перенесен из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире.

- Перенос «Тотального диктанта» ― событие не менее беспрецедентное, чем перенос Олимпийских игр: такого не было еще ни разу. Надеемся, что такого не повторится: диктант 2021 года должен пройти в апреле. Мы очень рассчитываем на поддержку участников, а также наших организаторов, которые примут этот вызов обстоятельств и смогут организовать два мероприятия с таким коротким промежутком, ― прокомментировала ситуацию директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

Поскольку многие участники по всему миру ждали акции именно 4 апреля, организаторы акции решили провести в этот день семичасовой онлайн-марафон, посвященный русскому языку. Участников ждет шесть актуальных лекций от экспертов и приглашенных гостей «Тотального диктанта». Также все желающие смогут написать демодиктант «Время, вперед!» авторства Андрея Геласимова и сразу провести работу над ошибками вместе с Владимиром Пахомовым, председателем филологического совета «Тотального диктанта».
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#акция #грамотность #перенос #коронавирус

Комментарии (3)

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*Липа*

4 минуты назад
На важные дела денег нет, а на никому не нужную х р е н ь разбазаривают бюджет ежегодно
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ммм

9 минут назад
А может, никогда не на пишут!
ответить

да

14 минут назад
те кто выживут
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