Пассажиропоток в Липецке сократился на 60%

На территории Липецка действуют ограничительные меры. Как сообщает администрация города, из 500 объектов торговли, проверенных в минувшие выходные профильными управлениями Липецка и области, открыты лишь магазины, обеспечивающие граждан товарами первой необходимости. Наблюдается незначительный процент нарушений (не более 5%). Данные обо всех случаях переданы в управление Роспотребнадзора и полицию для принятия дальнейших мер.



Сократилось количество людей, пользующихся общественным транспортом, по данным профильного департамента, пассажиропоток в минувшие выходные сократился на 60%.



Однако, как сообщили в департаменте культуры, в выходные липчане продолжали посещать парки и общественные пространства. На их территориях уже выставили запрещающие аншлаги и ленты. Предупреждать жителей будут и через громкоговорители.



В мэрии призывают граждан серьезно отнестись к ограничительным мерам и не забывать, что нерабочая неделя – это не выходные. Следует максимально сократить социальные контакты и без строй необходимости не выходить из дома. Если вы обязаны ходить на работу, ограничьте свой маршрут поездной туда и обратно, уделите внимание безопасности, соблюдайте санитарно-гигиенические нормы.



Напомним, что сообщения от жителей по ситуации с коронавирусом круглосуточно принимают и в единой диспетчерской службе Липецкой области 8-800-450-48-48.

