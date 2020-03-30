Коронавирус

28 минут назад

Пассажиропоток в Липецке сократился на 60%

427
#транспорт #коронавирус
Пассажиропоток в Липецке сократился на 60%
На территории Липецка действуют ограничительные меры. Как сообщает администрация города, из 500 объектов торговли, проверенных в минувшие выходные профильными управлениями Липецка и области, открыты лишь магазины, обеспечивающие граждан товарами первой необходимости. Наблюдается незначительный процент нарушений (не более 5%). Данные обо всех случаях переданы в управление Роспотребнадзора и полицию для принятия дальнейших мер.  

Сократилось количество людей, пользующихся общественным транспортом, по данным профильного департамента, пассажиропоток в минувшие выходные сократился на 60%.

Однако, как сообщили в департаменте культуры, в выходные липчане продолжали посещать парки и общественные пространства. На их территориях уже выставили запрещающие аншлаги и ленты. Предупреждать жителей будут и через громкоговорители.

В мэрии призывают граждан серьезно отнестись к ограничительным мерам и не забывать, что нерабочая неделя – это не выходные. Следует максимально сократить социальные контакты и без строй необходимости не выходить из дома. Если вы обязаны ходить на работу, ограничьте свой маршрут поездной туда и обратно, уделите внимание безопасности, соблюдайте санитарно-гигиенические нормы.  

Напомним, что сообщения от жителей по ситуации с коронавирусом круглосуточно принимают и в единой диспетчерской службе Липецкой области 8-800-450-48-48.
427
#транспорт #коронавирус

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липчане напишут «Тотальный диктант» осенью
#акция #грамотность #перенос
3
Липчане напишут «Тотальный диктант» осенью

24 минуты назад

Культура
Полиция проверила Евдокиевский храм из-за сообщения о большом скоплении людей
#коронавирус #религия
22
Полиция проверила Евдокиевский храм из-за сообщения о большом скоплении людей

58 минут назад

Коронавирус
В Липецке вынесено первое судебное решение по факту нарушения обязательной самоизоляции
#коронавирус #сидимдома #самоизоляция
32
В Липецке вынесено первое судебное решение по факту нарушения обязательной самоизоляции

сегодня, 13:19

Коронавирус
Самоизоляция, закрытые магазины, медицинские маски по 50 рублей, пустые «маршрутки»...
#сидимдома #коронавирус
36
Самоизоляция, закрытые магазины, медицинские маски по 50 рублей, пустые «маршрутки»...

сегодня, 11:59

Общество
В липецких дворах закрыли детские площадки
#коронавирус #сидимдома
38
В липецких дворах закрыли детские площадки

сегодня, 11:39

Новости в instagram
Межмуниципальные перевозки ограничены в Липецкой области
#транспорт #коронавирус
24
Межмуниципальные перевозки ограничены в Липецкой области

сегодня, 10:55

Общество