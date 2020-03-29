Происшествия

сегодня, 22:00

Дорогая иномарка врезалась в дерево

27 2469
#ДТП
3
Дорогая иномарка врезалась в дерево

Внедорожник после столкновения с деревом перегородил дорогу под Липецком.

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Сегодня в Липецке в седьмом часу вечера на дороге от трассы «Орел-Тамбов» до Санатория «Парус» внедорожник «BMW» врезался в дерево.

Как сообщают очевидцы последствий аварии, ДТП обошлось без пострадавших, но вызвало пробку - машина встала поперек дороги.
27 2469
#ДТП
3

Комментарии (27)

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Денис

8 минут назад
Один в памперсах, другой в колготках. Чё за педерастия на фоне короновируса..
ответить

Злой.

11 минут назад
Нихуасебе город48 освоил gif. Прогресс ёпта.
ответить

Сталин-психиатр.

13 минут назад
Снова кришталь со своими аферами? Когда этому конец будет?
ответить

Водитель

14 минут назад
Катя, да говорю же, обкакался он. Потому и гнал, думал успеет в туалет. Но, увы, нет
ответить

Денис

15 минут назад
Или всё-таки гомик?!
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Денис

15 минут назад
Футболист, штоль, какой-то, из сельского клуба.?
ответить

Катя

17 минут назад
Я не пойму,он что в памперсе?
ответить

Хе хе

18 минут назад
Из долины нищих ехал за бухлом,пост же,чучело.
ответить

А

35 минут назад
Или велосипедист или педо...
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А лысый то,походу,модник))),

45 минут назад
Колготки, а сверху шорты.Вот умора
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