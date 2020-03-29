Дорогая иномарка врезалась в дерево

Внедорожник после столкновения с деревом перегородил дорогу под Липецком.

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Сегодня в Липецке в седьмом часу вечера на дороге от трассы «Орел-Тамбов» до Санатория «Парус» внедорожник «BMW» врезался в дерево.



Как сообщают очевидцы последствий аварии, ДТП обошлось без пострадавших, но вызвало пробку - машина встала поперек дороги.