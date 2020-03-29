Роскомнадзор возглавил Липов

Ранее он занимал пост начальника Управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи





Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил начальника Управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрея Липова главой Роскомнадзора. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства в воскресенье."Назначить Липова Андрея Юрьевича руководителем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций", - говорится в документе.

Пост руководителя Роскомнадзора до последнего времени занимал Александр Жаров, который возглавлял ведомство с мая 2012 года. 23 марта Мишустин освободил Жарова от этой должности по его просьбе.

Липов занимал пост начальника Управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи с 2018 года. В субботу президент России Владимир Путин своим указом освободил Липова от этой должности. Другим указом президент назначил на эту должность Татьяну Матвееву, которая занимает пост начальника управления информационных технологий Федеральной налоговой службы (ФНС), сообщает tass.ru