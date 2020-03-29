Происшествия

46 минут назад

30 человек поплатились за костры

1 768
#пожар #МЧС #штраф
30 человек поплатились за костры

МЧС штрафует нарушителей за правила пожарной безопасности в Липецкой области.

Сотрудниками государственного пожарного надзора к административной ответственности привлекли более 30 человек за нарушения правил пожарной безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

По другим фактам проводятся расследования. Направляются запросы в соответствующие органы, с целью установления собственников земель, на которых зафиксированы случаи горения сухой растительности.

Виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную и даже уголовную ответственность, - напомнили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. - В условиях особого противопожарного режима размер штрафа увеличивается вдвое. Штрафы для граждан составляют 4-5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 20 тыс. до 40 тыс., а для юридических – от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

1 768
#пожар #МЧС #штраф

Комментарии (1)

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Липчанин

11 минут назад
Одним словом,рассия, ведь говорят дебилам, не жгите, всё равно жгут. Не выходите на улицу, шляются толпами, дауны.
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