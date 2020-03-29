30 человек поплатились за костры

МЧС штрафует нарушителей за правила пожарной безопасности в Липецкой области.

Сотрудниками государственного пожарного надзора к административной ответственности привлекли более 30 человек за нарушения правил пожарной безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

По другим фактам проводятся расследования. Направляются запросы в соответствующие органы, с целью установления собственников земель, на которых зафиксированы случаи горения сухой растительности.

Виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную и даже уголовную ответственность, - напомнили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. - В условиях особого противопожарного режима размер штрафа увеличивается вдвое. Штрафы для граждан составляют 4-5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 20 тыс. до 40 тыс., а для юридических – от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.