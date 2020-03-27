Здоровье
сегодня, 14:01
Новые больные коронавирусной инфекцией в Липецкой области не выявлены
2 1334
За минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории области не выявлено.
Как сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусной инфекцией, по состоянию на два часа дня 27 марта в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» находятся:
два человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
четыре человека с подозрением на выделение вируса.
В обсерваторе Данкова находится 10 человек. Они здоровы. Симптомы ОРВИ у них не выявлены.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 937 человек. Симптомов ОРВИ ни у кого их них нет.
два человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
четыре человека с подозрением на выделение вируса.
В обсерваторе Данкова находится 10 человек. Они здоровы. Симптомы ОРВИ у них не выявлены.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 937 человек. Симптомов ОРВИ ни у кого их них нет.
2 1334
Юрок Алтушок.
Василий