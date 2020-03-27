Здоровье

сегодня, 14:01

Новые больные коронавирусной инфекцией в Липецкой области не выявлены

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#коронавирус
Новые больные коронавирусной инфекцией в Липецкой области не выявлены

За минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории области не выявлено.

Как сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусной инфекцией, по состоянию на два часа дня 27 марта в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» находятся:

два человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция». 

четыре человека с подозрением на выделение вируса.

В обсерваторе Данкова находится 10 человек. Они здоровы. Симптомы ОРВИ у них не выявлены. 

Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 937 человек. Симптомов ОРВИ ни у кого их них нет.
2 1334
#коронавирус

Комментарии (2)

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Юрок Алтушок.

1 минуту назад
Из за каких-то 10 * страдают все.
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Василий

56 минут назад
Странно
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