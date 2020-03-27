Коронавирус

17 минут назад

Госавтоинспекция Липецкой области переходит на особый режим работы

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#ГИБДД
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Госавтоинспекция Липецкой области переходит на особый режим работы

В подразделениях Госавтоинспекции Липецкой области предприняты дополнительные меры, направленные на защиту граждан и сотрудников от распространения коронавирусной инфекции.

- Эти меры предполагают минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг по линии ГИБДД, надзора за дорожным движением, а также при рассмотрении дел об административных правонарушениях, - сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Начиная с 27 марта и до особого распоряжения в подразделениях РЭО государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений будут осуществляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в электронном виде будет проходить без изменений, по ранее выработанному алгоритму, когда заявки подаются посредством электронной почты на специально созданный адрес и рассматриваются с установленной периодичностью.

Выдача свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, а также свидетельств по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов будет осуществляться по предварительной записи по телефону.

Во взаимодействии с образовательными организациями, осуществляющими подготовку кандидатов в водители транспортных средств (автошколами), будет сокращено количество одновременно сдающих кандидатов в водители в составе учебных групп. Для этого графики проведения экзаменов на право управления транспортными средствами будут откорректированы.

Направление участников дорожного движения в подразделения Госавтоинспекции для рассмотрения дел об административных правонарушениях при наличии полномочий по принятию решения по делу у должностного лица непосредственно на месте совершения правонарушения и отсутствии обстоятельств, препятствующих принятию такого решения, должно быть исключено, а нахождение граждан в служебных автомобилях ГИБДД и помещениях стационарных постов ДПС – минимизировано.

В случае если направление участников дорожного движения в подразделения Госавтоинспекции для рассмотрения административных правонарушений и оформления ДТП все-таки необходимо, будет назначаться конкретная дата и время явки, прием будет проходить в специально отведенных помещениях, по возможности – через окна приема.

От применения мер административного воздействия за нарушение сроков регистрации транспортных средств сотрудникам регистрационных подразделений Госавтоинспекции рекомендовано воздержаться.
1 433
#ГИБДД
1

Комментарии (1)

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Пенсионер

1 минуту назад
"Начиная с 27 марта и до особого распоряжения в подразделениях РЭО государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений будут осуществляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг." - можно подумать до 27 марта было иначе. Попробуйте просто придти в порядке живой очереди и зарегистрировать авто. Гаишники как роботы повторяют: "Записывайтесь через Госуслуги, у нас только через Госуслуги......" Не у всех людей есть возможность записаться через эти Госуслуги..
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