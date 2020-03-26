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34 минуты назад
Липецкая вечЁрка: убийство кастрюлей, правила нерабочей недели и поджог автомобиля
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 26 марта.
«Липчанка забила мужа кастрюлей и ушла на работу». Это сообщение сегодня чаще всего интересовало читателей. По данным следствия, вечером 22 марта в своей квартире на улице Жуковского женщина, в ходе конфликта с бывшим супругом, нанесла ему пять ударов металлической кастрюлей по голове. Оставив его истекать кровью, она легла спать. Утром, не поинтересовавшись его состоянием, экс-супруга ушла, а вернувшись вечером, обнаружила его без признаков жизни и сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.
Сегодня глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов выступил с обращением к населению региона, в котором рассказал, какие меры примет власть в объявленную президентом нерабочей неделю для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Губернатор перечислил список предприятий, которые должны приостановить работу. Поставление со всеми подробностями уже подписано.
Утром на улице Коцаря загорелся автомобиль «Киа Рио». По словам владельца машины, ее подожгли двое мужчин, один из которых скрыл лицо повязкой. Пламя владелец автомобиля и его соседи потушили самостоятельно при помощи подручных средств. Поджог и тушение пожара записала камера уличного наблюдения.
Множество комментариев читатели оставили под новостью «Управляшки» депутатов Липецкого горсовета провели мимо кассы десятки миллионов рублей». Представитель прокуратуры области Игорь Гречуха сообщил о проверках тех УК, которые имеют долги перед ресурсоснабжающими организациями - АО «ЛГЭК» и ООО «ГЭСК». Самыми крупными неплательщиками являются липецкие ООО «ГУК «Привокзальная» (задолженность перед АО «ЛГЭК» и ООО «ГЭСК» - 8,4 миллиона рублей), ООО «УК «Слобода» (долг - 9 миллионов рублей), ООО «УК «Советская» (долг - 6,6 миллиона рублей), ООО «Объединённая управляющая компания» (долг 3,5 миллиона рублей), ООО «Управляющая компания «КИТ» (долг - 8,7 миллиона рублей), ООО «Сырская» (долг - 28 миллионов рублей), ООО «Спутник» (долг - 22 миллиона рублей) и действующей в Грязях ООО «ГРСУ по обслуживанию жилфонда» (долг 12 миллионов рублей). Примечательно, что учредителями почти всех этих «управляшек» являются депутаты Липецкого городского Совета Юрий Шкляров (ООО «ГУК «Привокзальная», ООО «УК «Слобода»), Александр Шальнев (ООО «УК Советская») и Сергей Ткаченко (ООО «ОУК», ООО «ГРСУ по обслуживанию жилфонда», ООО «Управляющая компания «КИТ»).
Сегодня глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов выступил с обращением к населению региона, в котором рассказал, какие меры примет власть в объявленную президентом нерабочей неделю для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Губернатор перечислил список предприятий, которые должны приостановить работу. Поставление со всеми подробностями уже подписано.
Утром на улице Коцаря загорелся автомобиль «Киа Рио». По словам владельца машины, ее подожгли двое мужчин, один из которых скрыл лицо повязкой. Пламя владелец автомобиля и его соседи потушили самостоятельно при помощи подручных средств. Поджог и тушение пожара записала камера уличного наблюдения.
Множество комментариев читатели оставили под новостью «Управляшки» депутатов Липецкого горсовета провели мимо кассы десятки миллионов рублей». Представитель прокуратуры области Игорь Гречуха сообщил о проверках тех УК, которые имеют долги перед ресурсоснабжающими организациями - АО «ЛГЭК» и ООО «ГЭСК». Самыми крупными неплательщиками являются липецкие ООО «ГУК «Привокзальная» (задолженность перед АО «ЛГЭК» и ООО «ГЭСК» - 8,4 миллиона рублей), ООО «УК «Слобода» (долг - 9 миллионов рублей), ООО «УК «Советская» (долг - 6,6 миллиона рублей), ООО «Объединённая управляющая компания» (долг 3,5 миллиона рублей), ООО «Управляющая компания «КИТ» (долг - 8,7 миллиона рублей), ООО «Сырская» (долг - 28 миллионов рублей), ООО «Спутник» (долг - 22 миллиона рублей) и действующей в Грязях ООО «ГРСУ по обслуживанию жилфонда» (долг 12 миллионов рублей). Примечательно, что учредителями почти всех этих «управляшек» являются депутаты Липецкого городского Совета Юрий Шкляров (ООО «ГУК «Привокзальная», ООО «УК «Слобода»), Александр Шальнев (ООО «УК Советская») и Сергей Ткаченко (ООО «ОУК», ООО «ГРСУ по обслуживанию жилфонда», ООО «Управляющая компания «КИТ»).
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