Происшествия

сегодня, 10:41

Липчанка забила мужа кастрюлей и ушла на работу

10 3438
#убийство
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Липчанка забила мужа кастрюлей и ушла на работу

Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела о смерти 54-летнего местного жителя заключена под стражу его бывшая жена. Она  подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, вечером 22 марта в своей квартире на улице Жуковского женщина, в ходе конфликта с бывшим супругом, нанесла ему пять ударов металлической кастрюлей по голове. Оставив его истекать кровью, она легла спать. Утром, не поинтересовавшись состоянием экс-супруга ушла, а вернувшись вечером, обнаружила его без признаков жизни и сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

Согласно выводам судмедэкспертов, смерть потерпевшего наступила в результате острой кровопотери.

«Подозреваемая задержана и по ходатайству следователя судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении особо тяжкого преступления признала. В настоящее время проводится комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Липецкой области.

Санкция ч. 4 ст. 111 УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
10 3438
#убийство
2

Комментарии (10)

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Жаль

1 минуту назад
Искренне жаль, что все так случилось. Слов нет. В голове не укладывается...
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цирк

4 минуты назад
не зря у нас БАБ привлекают в избирательные комиссии, именно такие махровые мошенники ФАЛЬСИФИЦИРОВАЛИ ВЫБОРЫ-143 ПРОЦЕНТА
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Пилотки

5 минут назад
С ума сходят))))
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Башенный матк

29 минут назад
Эт та , что садуна привела ?
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сионист Изя верхнедонской казак-атаман войска

29 минут назад
чтобы коронавирус не распространялся она его прибила кастрюлей
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Наболело

38 минут назад
Женщины более жестоки. Поря увеличивать им сроки наказания и пенсионный возраст. Мужчин беречь надо.
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Перри Мейсон

40 минут назад
Это она ему за Крым...
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321

41 минуту назад
Это в состоянии аффекта она его уделала.
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Сосед

48 минут назад
Поел борьща в тихоря.
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Перри Мейсон

54 минуты назад
Жертва домашнего насилия?
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