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Липчанка забила мужа кастрюлей и ушла на работу
Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела о смерти 54-летнего местного жителя заключена под стражу его бывшая жена. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Согласно выводам судмедэкспертов, смерть потерпевшего наступила в результате острой кровопотери.
«Подозреваемая задержана и по ходатайству следователя судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении особо тяжкого преступления признала. В настоящее время проводится комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Липецкой области.
Санкция ч. 4 ст. 111 УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
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