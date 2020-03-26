Липчанка забила мужа кастрюлей и ушла на работу

Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела о смерти 54-летнего местного жителя заключена под стражу его бывшая жена. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, вечером 22 марта в своей квартире на улице Жуковского женщина, в ходе конфликта с бывшим супругом, нанесла ему пять ударов металлической кастрюлей по голове. Оставив его истекать кровью, она легла спать. Утром, не поинтересовавшись состоянием экс-супруга ушла, а вернувшись вечером, обнаружила его без признаков жизни и сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.



Согласно выводам судмедэкспертов, смерть потерпевшего наступила в результате острой кровопотери.



«Подозреваемая задержана и по ходатайству следователя судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении особо тяжкого преступления признала. В настоящее время проводится комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Липецкой области.



Санкция ч. 4 ст. 111 УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

