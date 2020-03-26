Происшествия

сегодня, 12:15

Поджигателей автомобиля на улице Коцаря сняла камера уличного наблюдения

14 1333
#поджог #пожар
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Поджигателей автомобиля на улице Коцаря сняла камера уличного наблюдения

Сегодня в половине седьмого утра на улице Коцаря загорелся автомобиль «Киа Рио». По словам владельца машины, ее подожгли двое мужчин, один из которых скрыл лицо повязкой

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Пламя владелец автомобиля и его соседи потушили самостоятельно при помощи подручных средств. 

Поджог и тушение пожара записала камера уличного наблюдения. 

Владелец машины связывает поджог со своим участим в споре двух управляющих компаний.
14 1333
#поджог #пожар
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Комментарии (14)

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Мать хохла

2 минуты назад
я главный трижды судимый едерастовский тр олль, неграмотный путлеровский проститут, потомок врагов русского народа и мордовский хавальник под хохлочлен диман плямин (с 2010 года стал краси чков) телефон 89103543434, паспорт 4210 647886 выдан 15.12.2010 со сселок, высоцкого, 6, который был высран проституткой 19.09.1981 в чуркистанском чарджоу когда мои сверстники учились в 7 классе, УЖЕ В МУРМАНСКОЙ ИК-18 ПОД ШКОНАРЕМ КУКАРЕКАЛ, ИМЕЛ ПОГОНЯЛО НЮРКА ДВУХОЧКОВАЯ И ТРИППЕР В ЖОПЕ ПО КАМЕРАМ РАСПРОСТРАНЯЛ! ОРГАНИЗУЮ БУЗЕЖ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТИ СРЕДИ ТУПОГО БЫДЛА НА ССЕЛКАХ РАДИ МОЕЙ ПРОТКНУТОЙ НА ЗОНЕ СРАКИ В ГОРСОВЕТЕ ОТ БАНДЫ ЕДИНОФАШИСТОВ! Я ТУНЕЯДЕЦ РАБОТАТЬ НЕ ХОЧУ, А ЛЮБЛЮ ХАЛЯВУ, ПОНТЫ, ЗАБУГОРНЫЕ НИШТЯКИ И СРАНЫЕ ИНОГАВНОДРОЧИЛОВКИ!
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Надеюсь

7 минут назад
Штраф горелому уже выписали за парковку у подъезда
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Сын хохла

9 минут назад
Опять не могу сказать точно блин.
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Болеющий

10 минут назад
За Спарту за Тарзана.
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Мать хохла

21 минуту назад
Перри Мейсон, я и смотрю мой ушлепок каким-то манерным стал...
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Перри Мейсон

23 минуты назад
Банда педиков-поджигателей?))))
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Animal planet

27 минут назад
Там девка что ли с парнем бежит?
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Житель

31 минуту назад
Мне показалось или эти идиоты в соседний подъезд забежали??? 0:26
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А лучше!

34 минуты назад
гость, Ветра в поле !.
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гость

36 минут назад
А белый или серебристый солярис, который отъезжает в момент поджога, на стреме был. Мылиционеры ищите эту машину))))
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