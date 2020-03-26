сегодня, 12:15
Поджигателей автомобиля на улице Коцаря сняла камера уличного наблюдения
Сегодня в половине седьмого утра на улице Коцаря загорелся автомобиль «Киа Рио». По словам владельца машины, ее подожгли двое мужчин, один из которых скрыл лицо повязкой
Поджог и тушение пожара записала камера уличного наблюдения.
Владелец машины связывает поджог со своим участим в споре двух управляющих компаний.
Мать хохла
Надеюсь
Сын хохла
Болеющий
Мать хохла
Перри Мейсон
Animal planet
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