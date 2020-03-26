Самый «жирный» дорожный контракт достался воронежцам

Компания «Дорожник» получит 950 млн рублей за первую очередь ремонта региональных дорог. На втором и третьем этапе будут работать москвичи и липчане.

«Дорожное агентство Липецкой области» заключило серию контрактов по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения в районах в 2020 году. Всего на торги выставлялось три лота.. Общая максимальная сумма торгов достигла почти 2 млрд рублей. Самый дорогой лот — ремонты первой очереди — достались воронежской компании «Дорожник». За свои услуги воронежцы получат свыше 950 млн рублей. Работы второй очереди ремонта в 2020 году будет выполнять государственное унитарное предприятие «Липецкдоравтоцентр», выигравшее тендер с предложением в 727, 5 млн рублей; третьей — московская фирма «Руслан-1» (их услуги обойдутся в 301,6 млн рублей).В рамках работ первой очереди будут обновлены дороги:- Волово-Захаровка-Александровка (Воловский район),- Грязи-Хворостянка-Добринка, Двуречки-Фащевка-Красная Дубрава-Грязи и Липецк-Октябрьское-Усмань (Грязинский район),- обход Липецка и Ивово-Пружинки-Бруслановка (Липецкий район),- Афанасьево-Измалково (Измалковский район),- Грязи-Хворостянка-Добринка (Добринский район),- Волчье-Каликино (Добровский район),- Долгоруково-Верхний Ломовец (Долгоруковский район),- Елец-Каменское-ст.Хитрово-Воронец- -примыкание к а/д Елец-Долгоруково-Тербуны (Елецкий район)- Донское-Скорняково (Задонский район)- Березовка- Измайловка-Барятино (Данковский район)- Елец-Талица-Красное, Становое-Троекурово-Лебедянь с подъездами к с. Красное и ст. Лутошкино(Краснинский район)- Доброе-Трубетчино-Вязово-Лебедянь (Лебедянский район)- Лев Толстой – Сланское (Лев-Толстовский район)- Измалково-Лебяжье-Бабарыкино, Семенек-Толстая Дубрава – примыкание к а/д Измалково-Бабарыкино (Становлянский район)- Тербуны-Борки-Покровское (Тербунский район)- Усмань-Московка-Дрязги, Бреславка-Сторожевские Хутора- примыкание к а/д Усмань-Дрязги (Усманский район)- Чаплыгин- автомобильная дорога Р22 «Каспий» (Чаплыгинский район).В рамках второй очереди дорожники обновят полотна на дорогах:- Стебаево – Задонск — Долгоруково и Долгоруково – Войсковая Казинка в Долгоруковском районе;- Доброе - Мичуринск в Добровском районе;- Черниговка- Ржавец в Задонском районе;- Скорняково- Донское-2-е –Докторово в Елецком районе;- Гнилуша- примыкание к а/д подъезд к Липецку от М-4 «Дон» в Задонском районе;- Измалково-Преображенье в Измалковском районе;- Каменная Лубна-Грязновка- примыкание к а/д Липецк-Данков и Лебедянь - Большой Верх - Яблонево в Лебедянском районе;- Чаплыгин – Лев Толстой в Лев-Толстовском районе;- Хлевное-Тербуны в Тербунском районе- Аксай- Куликово-Боровое- примыкание к а/д Усмань-Поддубровка-Воробьевка и Усмань - Поддубровка – Воробьевка в Усманском районе;- Усмань – Поддубровка — Воробьевка, Хлевное-Тербуны, Фомина - Негачевка – Дмитряшевка - примыкание к а/д Хлевное -Тербуны в Хлевенском районе;- Добринка- Талицкий Чаплык в Добринском районе;- Ведное – Троекурово - Конюшки в Чаплыгинском районе;- Липецк-Данков в Данковском районе.В третью очередь включены дороги:- Черкассы - Ериловка – Голиково и Черкассы – опытная станция- примыкание к а/д М-4 «Дон» в Елецком районе;- Вязово – Культура - Волчье в Добровском районе.

Все дорожные работы должны быть завершены к 31 августа 2020 года.

