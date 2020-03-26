50 минут назад
Самый «жирный» дорожный контракт достался воронежцам
Компания «Дорожник» получит 950 млн рублей за первую очередь ремонта региональных дорог. На втором и третьем этапе будут работать москвичи и липчане.
В рамках работ первой очереди будут обновлены дороги:
- Волово-Захаровка-Александровка (Воловский район),
- Грязи-Хворостянка-Добринка, Двуречки-Фащевка-Красная Дубрава-Грязи и Липецк-Октябрьское-Усмань (Грязинский район),
- обход Липецка и Ивово-Пружинки-Бруслановка (Липецкий район),
- Афанасьево-Измалково (Измалковский район),
- Грязи-Хворостянка-Добринка (Добринский район),
- Волчье-Каликино (Добровский район),
- Долгоруково-Верхний Ломовец (Долгоруковский район),
- Елец-Каменское-ст.Хитрово-Воронец- -примыкание к а/д Елец-Долгоруково-Тербуны (Елецкий район)
- Донское-Скорняково (Задонский район)
- Березовка- Измайловка-Барятино (Данковский район)
- Елец-Талица-Красное, Становое-Троекурово-Лебедянь с подъездами к с. Красное и ст. Лутошкино(Краснинский район)
- Доброе-Трубетчино-Вязово-Лебедянь (Лебедянский район)
- Лев Толстой – Сланское (Лев-Толстовский район)
- Измалково-Лебяжье-Бабарыкино, Семенек-Толстая Дубрава – примыкание к а/д Измалково-Бабарыкино (Становлянский район)
- Тербуны-Борки-Покровское (Тербунский район)
- Усмань-Московка-Дрязги, Бреславка-Сторожевские Хутора- примыкание к а/д Усмань-Дрязги (Усманский район)
- Чаплыгин- автомобильная дорога Р22 «Каспий» (Чаплыгинский район).
В рамках второй очереди дорожники обновят полотна на дорогах:
- Стебаево – Задонск — Долгоруково и Долгоруково – Войсковая Казинка в Долгоруковском районе;
- Доброе - Мичуринск в Добровском районе;
- Черниговка- Ржавец в Задонском районе;
- Скорняково- Донское-2-е –Докторово в Елецком районе;
- Гнилуша- примыкание к а/д подъезд к Липецку от М-4 «Дон» в Задонском районе;
- Измалково-Преображенье в Измалковском районе;
- Каменная Лубна-Грязновка- примыкание к а/д Липецк-Данков и Лебедянь - Большой Верх - Яблонево в Лебедянском районе;
- Чаплыгин – Лев Толстой в Лев-Толстовском районе;
- Хлевное-Тербуны в Тербунском районе
- Аксай- Куликово-Боровое- примыкание к а/д Усмань-Поддубровка-Воробьевка и Усмань - Поддубровка – Воробьевка в Усманском районе;
- Усмань – Поддубровка — Воробьевка, Хлевное-Тербуны, Фомина - Негачевка – Дмитряшевка - примыкание к а/д Хлевное -Тербуны в Хлевенском районе;
- Добринка- Талицкий Чаплык в Добринском районе;
- Ведное – Троекурово - Конюшки в Чаплыгинском районе;
- Липецк-Данков в Данковском районе.
В третью очередь включены дороги:
- Черкассы - Ериловка – Голиково и Черкассы – опытная станция- примыкание к а/д М-4 «Дон» в Елецком районе;
- Вязово – Культура - Волчье в Добровском районе.
Все дорожные работы должны быть завершены к 31 августа 2020 года.