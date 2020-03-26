Общество

50 минут назад

Самый «жирный» дорожный контракт достался воронежцам

911
#ремонт дорог #тендер
2
Самый «жирный» дорожный контракт достался воронежцам

Компания «Дорожник» получит 950 млн рублей за первую очередь ремонта региональных дорог. На втором и третьем этапе будут работать москвичи и липчане.

«Дорожное агентство Липецкой области» заключило серию контрактов по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения в районах в 2020 году. Всего на торги выставлялось три лота.. Общая максимальная сумма торгов достигла почти 2 млрд рублей. Самый дорогой лот — ремонты первой очереди — достались воронежской компании «Дорожник». За свои услуги воронежцы получат свыше 950 млн рублей. Работы второй очереди ремонта в 2020 году будет выполнять государственное унитарное предприятие «Липецкдоравтоцентр», выигравшее тендер с предложением в 727, 5 млн рублей; третьей — московская фирма «Руслан-1» (их услуги обойдутся в 301,6 млн рублей).

В рамках работ первой очереди будут обновлены дороги:
- Волово-Захаровка-Александровка (Воловский район),
- Грязи-Хворостянка-Добринка, Двуречки-Фащевка-Красная Дубрава-Грязи и Липецк-Октябрьское-Усмань (Грязинский район),
- обход Липецка и Ивово-Пружинки-Бруслановка (Липецкий район),
- Афанасьево-Измалково (Измалковский район),
- Грязи-Хворостянка-Добринка (Добринский район),
- Волчье-Каликино (Добровский район),
- Долгоруково-Верхний Ломовец (Долгоруковский район),
- Елец-Каменское-ст.Хитрово-Воронец- -примыкание к а/д Елец-Долгоруково-Тербуны (Елецкий район)
- Донское-Скорняково (Задонский район)
- Березовка- Измайловка-Барятино (Данковский район)
- Елец-Талица-Красное, Становое-Троекурово-Лебедянь с подъездами к с. Красное и ст. Лутошкино(Краснинский район)
- Доброе-Трубетчино-Вязово-Лебедянь (Лебедянский район)
- Лев Толстой – Сланское (Лев-Толстовский район)
- Измалково-Лебяжье-Бабарыкино, Семенек-Толстая Дубрава – примыкание к а/д Измалково-Бабарыкино (Становлянский район)
- Тербуны-Борки-Покровское (Тербунский район)
- Усмань-Московка-Дрязги, Бреславка-Сторожевские Хутора- примыкание к а/д Усмань-Дрязги (Усманский район)
- Чаплыгин- автомобильная дорога Р22 «Каспий» (Чаплыгинский район).

В рамках второй очереди дорожники обновят полотна на дорогах:
- Стебаево – Задонск — Долгоруково и Долгоруково – Войсковая Казинка в Долгоруковском районе;
- Доброе - Мичуринск в Добровском районе;
- Черниговка- Ржавец в Задонском районе;
- Скорняково- Донское-2-е –Докторово в Елецком районе;
- Гнилуша- примыкание к а/д подъезд к Липецку от М-4 «Дон» в Задонском районе;
- Измалково-Преображенье в Измалковском районе;
- Каменная Лубна-Грязновка- примыкание к а/д Липецк-Данков и Лебедянь - Большой Верх - Яблонево в Лебедянском районе;
- Чаплыгин – Лев Толстой в Лев-Толстовском районе;
- Хлевное-Тербуны в Тербунском районе
- Аксай- Куликово-Боровое- примыкание к а/д Усмань-Поддубровка-Воробьевка и Усмань - Поддубровка – Воробьевка в Усманском районе;
- Усмань – Поддубровка — Воробьевка, Хлевное-Тербуны, Фомина - Негачевка – Дмитряшевка - примыкание к а/д Хлевное -Тербуны в Хлевенском районе;
- Добринка- Талицкий Чаплык в Добринском районе;
- Ведное – Троекурово - Конюшки в Чаплыгинском районе;
- Липецк-Данков в Данковском районе.

В третью очередь включены дороги:
- Черкассы - Ериловка – Голиково и Черкассы – опытная станция- примыкание к а/д М-4 «Дон» в Елецком районе;
- Вязово – Культура - Волчье в Добровском районе.

Все дорожные работы должны быть завершены к 31 августа 2020 года.



911
#ремонт дорог #тендер
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецкой области закрываются все парки, кинотеатры и ночные клубы
1
В Липецкой области закрываются все парки, кинотеатры и ночные клубы

8 минут назад

Общество
Путинские выходные не повлияют на реновацию проспекта Победы
#коронавирус #проспект Победы
4
Путинские выходные не повлияют на реновацию проспекта Победы

26 минут назад

Общество
Тербунский район обзавелся собственным самолетом-бомбардировщиком
#самолет #памятник
8
Тербунский район обзавелся собственным самолетом-бомбардировщиком

40 минут назад

Общество
В Липецкой области возводят стелы-знаки населенных пунктов воинской доблести
#населенный пункт воинской доблести
7
В Липецкой области возводят стелы-знаки населенных пунктов воинской доблести

57 минут назад

Общество
Возвращение понтонного моста (фоторепортаж)
#понтонный мост #Зеленый остров
2
Возвращение понтонного моста (фоторепортаж)

сегодня, 12:09

Общество
«Управляшки» депутатов Липецкого горсовета провели мимо кассы десятки миллионов рублей
#управляющие компании #мошенничество
31
«Управляшки» депутатов Липецкого горсовета провели мимо кассы десятки миллионов рублей

сегодня, 11:47

Общество