Происшествия
сегодня, 11:44
Покупателей эвакуировали из гипермаркета в ТРЦ «Европа»
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В «Окее» сработала пожарная сигнализация.
Сегодня около 11.00 в гипермаркете «Окей» в ТРЦ «Европа» на улице Советской в Липецке сработала пожарная сигнализация. Как сообщили GOROD48 очевидцы происшествия, из магазина сразу же начали выводить покупателей. Роль-ставни гипермаркета закрыли.
Торговый центр продолжил работу в прежнем режиме.
- Сигнал о возгорании в ТРЦ «Европа» на пульт пожарных не поступал, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.
Торговый центр продолжил работу в прежнем режиме.
- Сигнал о возгорании в ТРЦ «Европа» на пульт пожарных не поступал, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.
8 3654
Мажор
Сосед
007для 008
008
денег выслал
Глупый
А что там делают покупатели?!
007