Покупателей эвакуировали из гипермаркета в ТРЦ «Европа»

В «Окее» сработала пожарная сигнализация.

Сегодня около 11.00 в гипермаркете «Окей» в ТРЦ «Европа» на улице Советской в Липецке сработала пожарная сигнализация. Как сообщили GOROD48 очевидцы происшествия, из магазина сразу же начали выводить покупателей. Роль-ставни гипермаркета закрыли.Торговый центр продолжил работу в прежнем режиме.- Сигнал о возгорании в ТРЦ «Европа» на пульт пожарных не поступал, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.