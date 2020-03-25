Происшествия

сегодня, 11:44

Покупателей эвакуировали из гипермаркета в ТРЦ «Европа»

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#эвакуация #пожарная тревога
Покупателей эвакуировали из гипермаркета в ТРЦ «Европа»

В «Окее» сработала пожарная сигнализация.

Сегодня около 11.00 в гипермаркете «Окей» в ТРЦ «Европа» на улице Советской в Липецке сработала пожарная сигнализация. Как сообщили GOROD48 очевидцы происшествия, из магазина сразу же начали выводить покупателей. Роль-ставни гипермаркета закрыли.

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Торговый центр продолжил работу в прежнем режиме.

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- Сигнал о возгорании в ТРЦ «Европа» на пульт пожарных не поступал, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.
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#эвакуация #пожарная тревога

Комментарии (8)

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Мажор

5 минут назад
Ничаво не закрывайти!!! А хде я одяваться буду? В Москву не пущают а мне бутики нужны я на колхозаных рынках страшную одежду не покупаю мне дохого бохато надоть!
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Сосед

23 минуты назад
Глупый, если бы с его стороны было возможно он бы этих нелюдей кто подвёл завод под раздербон и распродал развесил бы собственноручно на столбах
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007для 008

24 минуты назад
Пошел на...
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008

25 минут назад
007.Это тебе надо рот закрыть,а не торговые центры.В них тоже люди работают
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денег выслал

33 минуты назад
А что там делают покупатели?!, дядя Увася
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Глупый

36 минут назад
Это призрак директора станкосртроительного завода, тов. Ниссенмана бродит по своей территории и тревожит капиталистов и несчастных потребителей...
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А что там делают покупатели?!

41 минуту назад
Откуда у них деньги ?!, нужно с каждым разобраться!
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007

44 минуты назад
Совсем все центры позакрывать надо
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