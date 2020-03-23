Погода в Липецкой области возвращается к климатической норме

Над Европейской территорией России установится мощный стационарный антициклон, температура воздуха начнет повышаться. В Липецкой области среднесуточные температуры составят: 24 марта – 1- 3 градуса мороза, что на 1-3 градуса ниже климатической нормы, 25 марта – 0-2 градуса тепла, что в пределах нормы, 26 марта – 2-4 градуса тепла, что на 2-4 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 марта в Липецкой области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 6 до 11 градусов мороза, днем - от 0 до 5 градусов тепла.



В Липецке 24 марта небольшая облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 7 до 9 градусов мороза, днем ожидается от 2 до 4 градусов тепла.



День 24 марта стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +19 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 22 градуса мороза.

