Погода в Липецке

сегодня, 16:30

Погода в Липецкой области возвращается к климатической норме

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#потепление
Погода в Липецкой области возвращается к климатической норме

Над Европейской территорией России установится мощный стационарный антициклон, температура воздуха начнет повышаться. В Липецкой области среднесуточные температуры составят: 24 марта – 1- 3 градуса мороза, что на 1-3 градуса ниже климатической нормы, 25 марта – 0-2 градуса тепла, что в пределах нормы, 26 марта – 2-4 градуса тепла, что на 2-4 градуса выше нормы.   

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 марта в Липецкой области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 6 до 11 градусов мороза, днем -  от 0 до 5  градусов тепла. 

В Липецке 24 марта небольшая облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 7 до 9 градусов мороза, днем ожидается от 2 до 4 градусов тепла.  

День 24 марта стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +19 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 22 градуса мороза. 
6 831
#потепление

Комментарии (6)

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бывшый

12 минут назад
По статистике 76% мужчин в России умирает прямо или косвенно от алкоголя. Многие не замечают того что они алко зависимы и это основная проблема, да и лекарств от этой болезни до недавнего времени не было. Теперь же можно быстро избавиться от алко зависимости и полностью очистить организм, мне помогло и вам поможет, вот сами почитайте ---- http://bit.do/allko
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путину

29 минут назад
Почему бензин дорожает, Ботоксный , Теперь у тебя причина Coronavirus !, Ну ты мразь ,Вовочка !.
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бывает и хуже.

39 минут назад
У МЕНЯ ОТ ТАКОЙ НОРМЫ ЯЙЦА ЗАМЕРЗАЮТ.
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Вася

сегодня, 16:51
Хоть бы снег выпал метра на полтора
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Виола Тараканова

сегодня, 16:47
Лучше бы жара настала, да ударила бы по мозгам и свалила с ног!!!
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Перри Мейсон

сегодня, 16:36
No comments
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