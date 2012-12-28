Небо Ельца окутали мириады бабочек-однодневок

В этой ситуации главное – не растеряться рыбакам, ведь падающие в воду насекомые привлекают стаи карасей и лещей.

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В соцсетях ельчане выкладывают видео, как берега реки Быстрая Сосна окутали целые облака мотыльков. На записи, которую вы можете увидеть здесь: сонмы бабочек на Каракумском мосту.Как поясняют специалисты, древний город переживает нашествие метулицы, или бабочки-подёнки.Массовый вылет метулицы с воды происходит в течение одного или двух дней. В это время мотыльки спариваются. Затем метулица откладывает яйца и тут же умирает. Падающие мотыльки попадают в воду и у рыб начинается целый пир – вода чуть ли не бурлит от обилия карасей, лещей и т.д.К слову, такие роения насекомых характерно для Беларуси, часто они происходят в долине реки Западная Двина. А вот в Липецкой области, по словам энтомологов, это явление происходит раз в 2-4 года. Тем не менее, в прошлом году Елец уже переживал летнее нашествие насекомых. Пожалуй, впервые за историю наблюдений явление фиксируют два года подряд.