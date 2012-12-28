Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке двухлетняя девочка утонула в домашнем бассейне
Происшествия
«Вчера думали, что жить ребенку осталось два-три часа»
Происшествия
На Театральной произошла утиная драма
Общество
Полиция проведет проверку по факту падения шестилетней девочки из окна в Данкове
Происшествия
Атмосферный фронт принесет в Липецкую область кратковременные дожди, однако жара останется
Погода в Липецке
На семи улицах в Липецке и Подгорном отключат холодную воду
Общество
Сегодня будет все прекрасно: скажи себе — и будешь счастлив
Неделя 48
Житель Грязей ночью решил поехать к возлюбленной на чужом автомобиле
Происшествия
Сменили работу – как поступить с зарплатной картой?
Общество
Небо Ельца окутали мириады бабочек-однодневок
Общество
Читать все
На Театральной произошла утиная драма
Общество
«Вчера думали, что жить ребенку осталось два-три часа»
Происшествия
Атмосферный фронт принесет в Липецкую область кратковременные дожди, однако жара останется
Погода в Липецке
Житель Грязей ночью решил поехать к возлюбленной на чужом автомобиле
Происшествия
Полиция проведет проверку по факту падения шестилетней девочки из окна в Данкове
Происшествия
Сегодня будет все прекрасно: скажи себе — и будешь счастлив
Неделя 48
Нашлась Галина, которую искал 94-летний Виктор Дементьев
Общество
Сменили работу – как поступить с зарплатной картой?
Общество
На семи улицах в Липецке и Подгорном отключат холодную воду
Общество
Небо Ельца окутали мириады бабочек-однодневок
Общество
Читать все
Общество
314
сегодня, 10:12

Небо Ельца окутали мириады бабочек-однодневок

В этой ситуации главное – не растеряться рыбакам, ведь падающие в воду насекомые привлекают стаи карасей и лещей.

В соцсетях ельчане выкладывают видео, как берега реки Быстрая Сосна окутали целые облака мотыльков. На записи, которую вы можете увидеть здесь: сонмы бабочек на Каракумском мосту.

Как поясняют специалисты, древний город переживает нашествие метулицы, или бабочки-подёнки.

Массовый вылет метулицы с воды происходит в течение одного или двух дней. В это время мотыльки спариваются. Затем метулица откладывает яйца и тут же умирает. Падающие мотыльки попадают в воду и у рыб начинается целый пир – вода чуть ли не бурлит от обилия карасей, лещей и т.д.

К слову, такие роения насекомых характерно для Беларуси, часто они происходят в долине реки Западная Двина. А вот в Липецкой области, по словам энтомологов, это явление происходит раз в 2-4 года. Тем не менее, в прошлом году Елец уже переживал летнее нашествие насекомых. Пожалуй, впервые за историю наблюдений явление фиксируют два года подряд.

Видео администрации Ельца
Метулица
насекомые
0
0
0
2
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
Та самая Задонщина: дома из бивней, посадка Федора Конюхова и улица Гарика Сукачева
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru