Жара не исчезнет после небольшой ночной грозы

В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться в малоградиентном поле повышенного давления – погода ожидается жаркой. В отдельных районах возможен небольшой дождь с грозой.

Среднесуточные температуры воздуха составят 25-27 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше нормы. По западу и югу области установилась высокая пожароопасность лесов – 4 класс горимости. По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь с грозой, местами туман, днем преимущественно без осадков. Ветер северный, 5-10 м/сек. Температура ночью от +17 до +22 градусов, днем – от +29 до +34 градусов. В Липецке переменная облачность, ночью небольшой дождь, гроза, днем преимущественно без осадков. Температура ночью – от +19 до +21 градусов, днем – от +31 до +33 градусов. День 15 июля стал самым теплым в Липецке в 1951 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году – 9 градусов тепла.