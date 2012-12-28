В Липецкой области до +33

В ближайшие трое суток влияние на погоду в Центральном федеральном округе в целом и Липецкой области в частности продолжит оказывать обширный антициклон с центром над севером европейской территории России – ожидается погода без осадков.Среднесуточные температуры воздуха составят 22-26 градусов тепла, что на 2-5 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 июля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/сек. Температура ночью от +12 до +17 градусов, днем – от +28 до +33 градусов.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью — от +13 до +15 градусов, днем — от +29 до +31 градуса.День 13 июля стал самым теплым в Липецке в 1940 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1980 году — 9 градусов тепла.