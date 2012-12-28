Поисковики ищут родственников столяра передвижной авиационной мастерской, чтобы вручить его медаль «За боевые заслуги»
Общество
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30 минут назад
Липецкая вечЁрка: аномальная зона в центре города, война с автолавками и поиски музы
Сегодня, 12 июля, рядом с мэрией случился пожар и чуть не случился потоп, чиновники начали очередной этап войны с автолавками, и пожилой липчанин ищет свою утраченную любовь.
Почти одновременно с пожаром, липчане сообщили, что напротив дома №1а по улице Скороходова из люка сочится горячая вода, а его крышка подпрыгивает.
Позже выяснилось, что повредились сети у дома № 2 по улице Льва Толстого. Из сети вода стекла в камеру на Скороходова.
Кстати, неподалеку от прыгающего люка водители испортили газон. Из-за ремонта горбатого моста, они начали срезать по траве. Сотрудники городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства намерены обратиться в ГАИ.
«Под ногой оживший люк, ты не бойся — это глюк», — успокоил сантехник.
«Вот так и живём, если у себя под окном не могут не чего не сделать с машинами, а во дворах тем более ни скорая, ни пожарка проехать не могут. Вот работа Уваркиной, за что от депутатов благодарность и медаль получила». — возмущается Липчанин.
«Это нарушение и правил дорожного движения, и правил благоустройства Липецка» — по городу хоть раз пробовали проехаться, а не пялиться в окно на работе? Весь город в таких нарушениях!» — сообщение от Есть мнение.
Мэрия Липецка объявила войну популярной среди малоимущих горожан торговой сети «Липецкий десерт». Накануне с улицы Меркулова сотрудники городского управления потребительского рынка вывезли уже четвертый по счету с весны киоск. Такие киоски незаконно запутывают электроэнергией и торгуют они продуктами неизвестного качества.
Надо сказать, что войну автолавкам объявили еще во времена мэра Михаила Гулевского. Но чиновники не преуспели, автоблавки до сих пор появляются на улицах города.
«Жаль, я там часто отоваривался, хорошие продукты», — переживает Нищеброд.
«Не надо стесняться — бедность в наше время — не порок, а судьба, по утверждению ряда политических деятелей — всенародная». — считает Матерь Божья.
«Я родился и вырос, и состарился в Липецке. Помню каким он был с 60-х годов прошлого века. Помню, когда Липецк заканчивался на площади Победы, а далее шла улица Колхозная (проспект Победы), помню, когда Липецк заканчивался Автопарком, а дальше были пшеничные поля (начиная с 20 микрорайона). Но я не помню такого «лысого» и замусоренного города, такого бардака не было на моей памяти», — написал Пессимист.
94-летний житель села Доброе Виктор Дементьев ищет свою музу. Его внучка Екатерина Набатникова обратилась на GOROD48 с просьбой помочь в поисках.
Эта история началась 30 лет назад. Виктор и Галина встретились случайно. Но оба были несвободны. И совместной истории у них не получилось. Позже Виктор Дементьев описал все в своей книге «Мой жизненный путь с драмами, шутками и любовью».
А сейчас он хочет найти свою музу. История зацепила читателей GOROD48.
«Ох, какой талантливый дедушка. Наверное, не надо ее искать. Пусть он живет в воспоминаниях и мечтах. Ведь это придает столько сил и энергии, которой нашей молодежи далеко», — считает Ника.
«Пока одни ищут лекарство от болезней кто-то ищет любви. Вот вам секрет долголетия!» — уверен Гуру.
«Сами отпускают, а потом всю жизнь вспоминают и ищут. Не бросайте! Даже самые прекрасные отношения иногда заканчиваются. Внезапно и некрасиво», — написал Ребро Адама.
«Тут не про любовь! А про другое! Ну как можно любить одну, вторую, третью. Увлечения — да! А любовь — это не страсти, а долгий и упорный труд над собой во благо любимого человека! А жил бы он с Галиной, искал бы четвертую. Так проще, чем расти над собой» — уверена Нервная мать.
Австралийский страус по кличке Эма тоже грустит по своей Эмке. Самца поймали и вернули в небольшой вольер, а страусиха десятый день где-то блудит. Хозяин птиц Владимир рассказал, что поведение пойманного страуса очень изменилось. Даже специальному корму не рад. То ли грустит, то ли боится. Весь день сидит или лежит, даже дает через себя переступать. Может, устал, всё-таки неделю была на ногах.
И еще про птиц. На лестничной клетке в доме № 2 по улице Замятнина появились голубиные гнезда с яйцами.
В выходные в Липецке жара продолжится. Завтра, по прогнозам синоптиков, ожидается от +29 до +31 градусов. И это отнюдь не рекорд. В 1940 году 13 июля было +37. Зато в 1980 году столбики термометров поднялись только до + 9 градусов.
Кстати, в городском департаменте транспорта пообещали не выпускать на линию новые трамваи с неработающими кондиционерами. Жаль, что такая мера не относится к автобусам. Их только снабдили наклейками, чтобы липчане знали, в каких ехать прохладно.
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