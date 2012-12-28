Липецкая вечЁрка: аномальная зона в центре города, война с автолавками и поиски музы

Сегодня, 12 июля, рядом с мэрией случился пожар и чуть не случился потоп, чиновники начали очередной этап войны с автолавками, и пожилой липчанин ищет свою утраченную любовь.