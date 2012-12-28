Пожароопасность липецких лесов достигла максимального класса

Спасатели надеются на сознательность граждан и на штрафы в 40 тысяч рублей.

Главное управление МЧС по региону предупреждает о возросшей пожароопасности лесов на территории Липецкой области.С 15 июля в лесах местами объявлен максимальный V класс горимости.В связи с этим липчан просят не бросать окурки в лесу и соблюдать основные правила пожарной безопасности. Штраф за их нарушение составляет 40 тысяч рублей.