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52 минуты назад

Пожароопасность липецких лесов достигла максимального класса

Спасатели надеются на сознательность граждан и на штрафы в 40 тысяч рублей.

Главное управление МЧС по региону предупреждает о возросшей пожароопасности лесов на территории Липецкой области.

С 15 июля в лесах местами объявлен максимальный V класс горимости.

В связи с этим липчан просят не бросать окурки в лесу и соблюдать основные правила пожарной безопасности. Штраф за их нарушение составляет 40 тысяч рублей.
Пожар
лесные пожары
пожароопасность
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