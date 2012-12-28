Атмосферный фронт принесет в Липецкую область кратковременные дожди, однако жара останется
Общество
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52 минуты назад
Пожароопасность липецких лесов достигла максимального класса
Спасатели надеются на сознательность граждан и на штрафы в 40 тысяч рублей.
С 15 июля в лесах местами объявлен максимальный V класс горимости.
В связи с этим липчан просят не бросать окурки в лесу и соблюдать основные правила пожарной безопасности. Штраф за их нарушение составляет 40 тысяч рублей.
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