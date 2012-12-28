Сегодня будет все прекрасно: скажи себе — и будешь счастлив

Итоги недели.

Всю прошлую неделю липчане жили историей про пару страусов, сбежавших от своего хозяина, жителя села Крутые Хутора Владимира Курдюкова. Годовалые Эма и его подруга Эмка, собственно, и не страусы вовсе, а эму, их австралийские родственники, которых 40 лет назад ученые записали в семейство Казуарообразных. Птицы бродили по полям и дорогам с 3 июля, и отчаявшийсяЭму видели то тут, то там — на линии Бруслановка-Студеные Хутора-Пады. В среду. Им оказался Эма. А вот. Пока та где-то блудит, ее сородич не рад даже специальному корму. То ли грустит, то ли вспоминает проведенные на воле денёчки. А может, Эма просто устал, всё-таки неделю был на ногах.А вот 94-летний Виктор Дементьев до сих пор не нагулялся., которой посвящает стихи и в честь которой написал книгу. В редакцию GOROD48 обратилась его внучка Екатерина Набатникова, которая попросила нас помочь проверить теорию шести рукопожатий и найти любовь ее деда. Несмотря на свой возраст, он поет, играет на пяти музыкальных инструментах, ездит на электросамокате, освоил компьютер и зависает в соцсетях! Живет, в общем, яркой и полноценной жизнью.Роман Ченцов на второй неделе на должности главы Липецка сформулировал GOROD48 свои задачи га первый год мэрства. Случилось это во время объезда города.— Хочу, чтобы Липецк был комфортным и уютным. Поэтому первое: нужно решить проблему раскопок ресурсных организаций. Начали выстраивать с «РВК» и «Квадрой» жесткий диалог: все земляные работы, плановые и аварийные, должны начинаться и заканчиваться с восстановлением благоустройства в отведенные сроки. Второе: сухостой. Его нужно убрать с красных линий центральных улиц за год. И дальше такими же темпами восстанавливать зеленый фонд. Третье: проблемы с подрядчиками. Все гарантийные дороги должны ремонтироваться за их счет. Тех, кто нас не услышит, ждут суд, солидные штрафы и реестр недобросовестных постановщиков. Четвертное: дворы. Мы с губернатором приняли решение, как можно быстро восстановить асфальт в микрорайонах. Во дворах — за счет программы «Ремонт двора» с участием управляющих компаний и частично за счет бюджета — в 26-м и 27-м микрорайонах. Заезды в микрорайоны и межквартальные проезды отремонтирует муниципальное управление благоустройства. Пятое: вернемся к старой забытой практике — пылесосить и мыть летом улицы. Мы получили восемь новых коммунальных машин, которые скоро выйдут на уборку города. Начнем пока с этого.Что заметил GOROD48 во время этого объезда: новый мэр скромен. Ченцов заявил, что против кортежа своих подчиненных и попросил их уместиться в двух машинах и отпустить освободившиеся. Он слышит подчиненных. Позиционирует себя хозяйственником, который исходит из существующих реалий, в т. ч. финансовых.— Даже жалко нового мэра. Столько проблем на его голову свалилось в одночасье. Липецк превратился в дыру. Уважаемый Роман Иванович! На Вас столько надежд! Пожалуйста, не подведите! — написала— Удачи в работе! В Липецке столько проблем, за сто лет не разгрести! Хорошо бы разобраться с укашками и наладить работу общественного транспорта, — поддержала ее— Если за пять лет в городе сможете привести в порядок систему холодного и горячего водоснабжения, а также систему отведения канализационных и сточных вод, то можно сказать: «Жизнь прожита не зря, а с великой пользой!» — сосредоточил внимание мэра на сфере ЖКХ читатель, подписавшийся какДа, коммуналка в Липецке сильно больна. Ежедневно мы сообщаем о десятках улиц, которые остаются то без воды, то без света. Это раздражает чрезвычайно. В первую очередь тем, что ресурсные компании очень любят сваливать проблемы друг на друга. Так, во время объезда мэра подрядчик, асфальтирующий улицу Папина, пожаловался на то, что его задерживает утечка воды на перекрестке с улицей Доватора:. А во вторник выездная комиссия по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета с энергетиками, коммунальщиками и чиновниками решала,бьет в роднике у дома № 46 по улице Котовского — об этой утечке GOROD48 написал еще 6 июня. И это при том, что многоэтажка новая, ее сдали в сентябре 2022 года. И все это время дом подтапливает, а ресурсные компаний до сих пор не знают, по какой причине.А в эту пятницу прямо под окнами мэрии случилось сразу несколько ЧП. Сначала в офисном здании на Советской, 4 задымился четвертый этаж —. Почти одновременно с пожаром напротив дома №1а по улице Скороходова на канализационном люке стала подпрыгивать чугунная крышка, а из-под него. А неподалеку от прыгающего люка машины безнадежно испортили газон: как только площадь Революции оградили забором для реконструкции горбатого моста,. Сотрудники городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства намерены обратиться по этому поводу в ГАИ.Нет порядка и в уличной торговле. На этой неделе с улицы Меркулова сотрудники городского управления потребительского рынка вывезли уже четвертый по счету киоск ООО «Липецкий десерт». Все нестационарные торговые объекты этой компании незаконны. Они воруют электроэнергию, а торгуют продуктами неизвестного качества. Поэтому этой. Также на этой неделе, не желая жить по городским правилам благоустройства. Но бардак в нем перманентный. Не пора ли мэрии полностью прикрыть эту лавочку, сделать из подземки то, для чего ее в 2000 году и построили — обычный переход под дорогой, объект пешеходной инфраструктуры. Пока же подземный переход продолжает позорить город.— Грязь, продавцы стоят курят, пьяные обоссанные бомжи спят. Туда спускаться страшно. Торгуют всем подряд, а про оптику отдельная тема. Купил муж себе так называемые очки и через месяц у него начались проблемы со зрением. Буду жаловаться в прокуратуру, — написала— А про безопасность в этом переходе никто не думает? Это площадь Победы! — воскликнул— Переход этот — место премерзкое, напёрсточников и быдланов с пивасиком не хватает для полного антуража. А загорится, не приведи Господь? А там электрощиток уже дымил как-то раз. Или не раз? Или не сильно дымил, можно и потерпеть? — возмутился. При стартовой цене работ в 298 миллионов рублей ООО «ДСК СТАНДАРТ» Анны Месропян взялось выполнить их за 249 миллионов. Остров разделят на места отдыха и развлечений для детей, спортивную и рекреационную зоны и зону массовых мероприятий. Срок окончания работ — 31 декабря.— Опять направление бюджетных средств в непонятном направлении. В городе что, проблем, требующих безотлагательного решения, нет?! Сети коммуникаций гнилые — уже со страхом большинство ждут предстоящую зиму, дороги разбиты, пылюка и грязища по всему городу, раскопок просроченных куча, общественный транспорт ходит через раз, — воскликнул— Если Вам уже не надо отдыхать, заниматься спортом, развлекать детей и внуков, сидите дома! А раскопками занимаются в городе не от нечего делать. Замену коммуникаций никто не отменял. Сколько не сделай для города, найдутся те, кто всем недоволен в этой жизни! — ответил ему— Таких нытиков в каждом дворе на лавках толпами сидят, все знают и советы всем дают, вот и ты Правдоруб иди тоже им чего-нибудь посоветуй, — поддержал ПозитиваТем временем прокуратура продолжает бороться со строящим кафе у границы центрального пляжа предпринимателем Денисом Шадриным. Иск к нему направлен в суд. В качестве обеспечительных мер— Пока будут отношения выяснять, лето закончится, кафе будет не актуально, — резюмировалА вот. Николай Шумаков пообещал поддержку липецкому архитектурному сообществу в борьбе за облик города. ЖК «Турист» — высотка, по их профессиональному мнению, не вписывается в застройку площади Петра Великого.: на месте давно утраченного барельефа XIX века на здании колледжа искусств имени Тихона Хренникова подрядчик по время ремонта налепил какие-то несуразные фигуры. Восстановить барельеф вполне реально. И это обещают сделать при наличии финансирования. А денег надо всего ничего — каких-то 300 тысяч рублей.Лето вышло на свой экватор. Но с начала купального сезона в водоемах области уже погибли 18 человек. Среди них — пятеро подростков. Пятый погиб в Добринском районе. Спасатели нашли его тело после нескольких часов поисков. В Главном управлении МЧС по Липецкой области сообщили:. Ребята купались в необорудованном месте, где установлен знак «Купание запрещено!»Комментирующие эту новость добавили деталей:— Девочка притопила парня, когда он пытался ее спасти, а спас ее другой юноша Максим, а мальчика спасти не успел, сам воды наглотался.— Слава Богу, Максим не утонул. А в 13 лет уже нужно уметь плавать.Но утонуть можно и дома. Вчера GOROD48 сообщил, что в СНТ «Тракторостроителей» в Липецке двухлетняя девочка, оставленная родителями без присмотра, забралась на стул и упала в каркасный бассейн.. А вот за жизнь другого ребенка с пятницы сражаются хирурги и врачи-реаниматологи сразу двух больниц — детской областной и Данковской районной.пятиэтажки на улице Спортивной в Данкове. Она была настолько плоха, что и речи не было о том, чтобы везти ее в Липецк: у девочки — множественные переломы, черепно-мозговая травма, разрывы внутренних органов, массивная кровопотеря.обстоятельств этого инцидента.В понедельник. Громкое уголовное дело, стоившее в свое время карьеры начальнику регионального управления МВД Юрию Декасову, в суде рассматривали с 2017 года, а расследовалось оно с 2015 года. С тех пор столько воды утекло и даже сам Левобережный райсуд переехал на другой берег Воронежа. На сделку со следствием пошли один из «крышевавших» игорный бизнес полицейских и администратор казино. Они дали признательные показания и получили условные сроки. К полутора годам колонии-поселения приговорили полковника ФСБ Александра Филатова: ему в вину вменили утечку в Интернет оперативной видеосъемки с участием человека, «похожего» на генерал-майора Декасова,от главного подсудимого, Сергея Пахомова. Того обвиняли в создании преступного сообщества и руководстве им, незаконной организации и проведении азартных игр, легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере, применении насилия в отношении представителя власти.Рядом с ним слушали приговор те, кого следствие сочло его сообщниками: восемь мужчин и две женщины (среди них — два брата, супружеская пара и экс-капитан полиции, бывший опер уголовного розыска, обеспечивавший покровительство игорной мафии).По данным следствия, игорная мафия заработала 1,3 млрд рублей. Часть этих денег была легализована через строительство гостиницы, кафе и благоустройства территории в центре Липецка. Все, что наворочала эта группа, попало в 186 томов уголовного дела. Но ни Пахомов, ни остальные подсудимые так и не признали вины в инкриминируемых им преступлениях.Закончился процесс отчасти предсказуемо и отчасти сенсационно. Предсказуемо потому, что с момента событий, лежавших в основе дела, прошло столько времени, что по большинству предъявленных обвинений истекли сроки давности, сенсационно — потому что суд оправдал Пахомова по главному уголовному деянию, созданию организованного преступного сообщества и руководства им.В итоге все подсудимые пошли домой: судья Елена Нефедова оштрафовала осужденных на суммы от 200 до 500 тысяч рублей. Конфискованы около 500 тысяч рублей, изъятых при обысках подпольных казино. В собственность государства будут обращены также 582 тысячи рублей, найденных при обыске автомобиля и квартиры Сергея Пахомова, а также недвижимость, приобретенная им и его родственниками в ходе легализации преступных доходов: 62 помещения в двух элитных домах на улице Кузнечной, а также помещение кафе в доме по Кузнечной, 4б (по этому адресу находится «Лето-клаб»).— почему-то сказала судья осужденным после того, как закончила оглашение резолютивной части приговора.А вот еще одно эхо сроков давности:. Таким был приговор по уголовному делу восемнадцатилетней давности, оглашенный в Елецком горсуде.Интересно, чем закончится еще одно незаурядное уголовное дело — по обвинению налоговика в содействии черным банкирам? По данным полиции, пятеро мужчин и три женщины занимались переводами и инкассацией денег в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Орловской и Тамбовской областях. С 2020 по 2023 год ими произведены банковские операции на сумму свыше 1,2 млрд рублей. Размер незаконного дохода превысил 168 млн рублей. Все это времярегионального управления ФНС.. Ссора началась из-за ключа в курилку ресторана «Библиотека» — коллега не оставлял его в условленном месте, потом переместилась на улицу. Там подсудимый запустил кирпичом в «Опель Астру», тем самым, который подпирал двери курилки. Владелец машины оценил повреждения в 179 919 рублей.на 30 тысяч рублей. Об этом женщина узнала, когда пара уже рассталась, — ей стали поступать уведомления о задолженности в погашении кредита.