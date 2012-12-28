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33 минуты назад
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Нашлась Галина, которую искал 94-летний Виктор Дементьев

Спустя 30 лет Галина и Виктор встретились с помощью видеосвязи.

12 июля мы рассказали удивительную историю любви: 94-летний Виктор Дементьев искал Галину, с которой встречался 30 лет назад. И Галина нашлась. Более того – Виктор и Галина даже уже поговорили по видеосвязи.

Галина сейчас живет в городе Луховицы Московской области, а не в районе Сокола в Липецке, как думал Виктор. Правда, приехать на встречу с Виктором Галина отказалась.

– Неужели я тебя смог найти? – Начал разговор Виктор.

– Я удивлена очень, и спасибо тебе за книгу. Я в письменном варианте храню твои стихи, – ответила Галина.

— Когда увидимся?

— Это не обязательно! Достаточно и такого варианта.

— Я уже не приеду — машины у меня нет.

— А я с «клюшкой» ( Галина указала на трость).

— А я на электрическом мотоцикле езжу…Ну как я, постарел?

— Да, слегка внизу лица… Глаза нормальные. И улыбка твоя!



Такой диалог произошел на первой виртуальной встрече Галины и Виктора.

любовь
пропавшие без вести
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