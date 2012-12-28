Нашлась Галина, которую искал 94-летний Виктор Дементьев

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— Когда увидимся?— Это не обязательно! Достаточно и такого варианта.— Я уже не приеду — машины у меня нет.— А я с «клюшкой» ( Галина указала на трость).— А я на электрическом мотоцикле езжу…Ну как я, постарел?— Да, слегка внизу лица… Глаза нормальные. И улыбка твоя!Такой диалог произошел на первой виртуальной встрече Галины и Виктора.