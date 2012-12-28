Атмосферный фронт принесет в Липецкую область кратковременные дожди, однако жара останется
Атмосферный фронт принесет в Липецкую область кратковременные дожди, однако жара останется
Общество
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33 минуты назад
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Нашлась Галина, которую искал 94-летний Виктор Дементьев
Спустя 30 лет Галина и Виктор встретились с помощью видеосвязи.
Галина сейчас живет в городе Луховицы Московской области, а не в районе Сокола в Липецке, как думал Виктор. Правда, приехать на встречу с Виктором Галина отказалась.
– Неужели я тебя смог найти? – Начал разговор Виктор.
– Я удивлена очень, и спасибо тебе за книгу. Я в письменном варианте храню твои стихи, – ответила Галина.
— Когда увидимся?
— Это не обязательно! Достаточно и такого варианта.
— Я уже не приеду — машины у меня нет.
— А я с «клюшкой» ( Галина указала на трость).
— А я на электрическом мотоцикле езжу…Ну как я, постарел?
— Да, слегка внизу лица… Глаза нормальные. И улыбка твоя!
Такой диалог произошел на первой виртуальной встрече Галины и Виктора.
— Это не обязательно! Достаточно и такого варианта.
— Я уже не приеду — машины у меня нет.
— А я с «клюшкой» ( Галина указала на трость).
— А я на электрическом мотоцикле езжу…Ну как я, постарел?
— Да, слегка внизу лица… Глаза нормальные. И улыбка твоя!
Такой диалог произошел на первой виртуальной встрече Галины и Виктора.
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