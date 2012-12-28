А знаете ли вы, какое дерево в Липецке самое старое?

Некогда Липецк считался одним из самых зеленых городов России, о чем свидетельствуют множество фото и кадров кинохроники. Урбанизация, засуха, вредители, вывели Липецк из «призовых» мест рейтингов самых зеленых городов.

