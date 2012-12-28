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А знаете ли вы
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сегодня, 09:14
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А знаете ли вы, какое дерево в Липецке самое старое?
Некогда Липецк считался одним из самых зеленых городов России, о чем свидетельствуют множество фото и кадров кинохроники. Урбанизация, засуха, вредители, вывели Липецк из «призовых» мест рейтингов самых зеленых городов.
Липа на городище и дуб Петра Первого
По легенде, название нашего города происходит от огромной липы, когда-то росла на Городище. Что касается исторических фактов, то ранее на склонах Каменного лога стояло село — Липские Студенки Малые, где на реке Липовке в 1703 году был построен металлургический завод. Слобода при заводах получает называние Липские Железоделательные Заводы, а в 1779 году Екатерина Великая присваивает слободе статус города и в обиход входит название Липецк. До сих пор неизвестно, как оно появилось. Нет с тем, что гидроним Липовка происходит от названия дерева — никто не спорит. Липовкой речушку называли из-за того, что по ее берегам росли липы. А вот кому в специально под административно- территориальную реформу 1775 года созданном «Учреждении для управления губерний» пришло в голову назвать Липецком слободу при заводах — неизвестно до сих пор. Краевед Александр Клоков допускает, что чиновники сочли название Липские Железоделательные Заводы слишком длинным и руководствовались словообразованием того времени, что дало сокращение до «Липцы» или «Липец». Александр Юрьевич говорит, что еще недавно в окрестных деревнях можно было услышать от бабушек: «Липец» или «Липцы» по отношению к нашему городу.
Есть еще одна городская легенда о дереве — дубе Петра Первого, который якобы рос в Верхнем парке. У легенды две версии. По первой — дуб посадил Петр Первый, будучи на железоделательных заводах, по второй — император прятался под этим дубом от дождя, в дерево угодила молния и дуб раскололся. Дерево было таким огромным, что из оставшейся его части сделали беседку. В ней могли разместиться одновременно несколько человек.
Беседка простояла неподалеку от дома купца Русинова, в котором теперь находится городской ЗАГС , до 30-х годов XX века.
Правда, газета «Липецкий летний листок» за 1 июля 1870 года развеивает легенды о «Дубе Петра»
«В верхнем саду в этом году прибыла одна редкость. Это монументальный отрезок дуба, из которого делается беседка. Он имеет в диаметре 14 четвертей и привезён вёрст за 200 из Грибановки Борисоглебского уезда, лесной дачи потомственных почетных граждан Хренниковых, где он рос на берегу реки Вороны, может быть, со времён Батыя, если не раньше. Дуб этот, поставленный в верхнем саду, который тоже есть дубовая роща, не одного прохожего заставит задуматься: слишком столетние дубы, окружающие его, представляются мелюзгой, веничными прутьями в сравнении с этим великаном. Неужели с течением веком все мельчает? », — писало единственное липецкие издание XIX века, отмечая, что, лето 1870-го года выдались дождливым и дуб-беседка подвержен сырости.
Быхановы — озеленители
И вот Липецк получает статус города от Екатерины, а при Александре I, в 1805 году становится городом-курортом. Причиной тому стали наполеоновские войны, вдруг враз отрезавшие русскую знать от европейских целебных курортов. И вот вместо Баден-Бадена указом императора знати предлагается набираться здоровья в Липецке, где тоже есть целебные воды, и не хуже немецких. В городе создается курортная инфраструктура и почти одновременно с ней, в 1809 году, начинается разбивка Английского сада, сейчас Нижнего парка, и высадка Верхнего парка.
Благоустройство парков продолжалось весь XIX век. В пятидесятых-восьмидесятых годах девятнадцатого столетия в озеленении участвует династия садоводов Быхановых. Возле Нижнего парка, будущий зачинатель династии мещанин Василий Васильевич Быханов арендовал земли под питомник деревьев и кустарников. Поселился с семьей он неподалеку.
«В городе Липецке проживал мещанин Быханов не имевший своего капитала, но любитель-садовод. Не имея земли и капитала, для начала он обратился в Липецкое мещанское кредитное товарищество с просьбой дать ему 300 рублей на срок четыре года. Ему пошли навстречу и тогда он обратился в Управление Липецких минеральных вод с просьбой выдать ему участок земли в количестве трёх десятин, которая находилась на территории Нижнего парка на срок 6 лет бесплатно, с условием, что он отделал аллею своим посадочным материалом. Договор был заключён и Быханов приступил к делу. Ставит рубленную избу с плетнёвыми большими сенями, крытую соломой, делает парники. В минводах было своё хозяйство, лошади, навоз, который подвозили к парникам. Пришло время начинать сев культур и он приступил к черенковой посадке тополя, клёна, акации, лозины, часть земли отводилась под огородные культуры, Быханов выращивал много разных цветов. По договору Быханов должен посадить аллею своим посадочным материалом и посадил тополь, вот почему в парке есть «Быханова аллея». По инициативе Владимира Савича Борисовского в 1912 году посадили еловую аллею, саженцы брали с Раненбургского лесничества, много хлопот было, место низкое, болотистое. Пришлось много возить песка, но получилось очень хорошо к 1917 году. Выросли высокие ели, а к осени появились шишки, по обеим сторонам аллеи были скамейки, парк тогда не имел асфальтированного покрытия, был галышовый жёлтый песок...», — писал в своей краеведческой рукописи липчанин Серафим Неверов.
Василий Быханов, а потом и его сыновья насадили Нижний и Верхний парки, а на месте еще одного их питомника возник Быханов сад.
Многие липчане помнят и тополя в три обхвата, и дубы в Нижнем парке. Некоторые деревья целы и поныне. Но большинство погибло еще в прошлом веке: парк заливало водой сначала из-за заболачивания Петровского пруда, а потом его бездумного спуска.
Несколько деревьев-гигантов осталось в Верхнем парке.
Охраняемые единицы
Был в Липецке и еще один парк — Дубовая роща. Ее еще называли Воронежской рощей, так как располагалась она на Воронежской горе. Появился этот парк примерно в то же время, что Нижний и Верхний.
Роща росла в квадрате улиц Советской (Воронежской), 8 Марта, Максима Горького (Стрелецкой) и Пушкина (Гульбищенской). В парке насчитывалось 1200 дубов.
«Роща имела частую посадку дубов непревзойденной красоты в любое время года. В роще были качели, шесть корней больших груш, четыре корня больших яблонь. Граничила роща с фруктовыми садами, а с улицы 8 Марта была до половины рощи глубокая канава, по обочине которой стояла небольшая плотинка выложенная камнем с проходным «окном», — писал краевед-любитель Серафим Неверов.
В канаве, по воспоминаниям Серафима Неверова, плавали утки, которых разводили живущие неподалеку мещане.
«Роща была очень красивая! Когда пройдет дождь – какой воздух! Пение птиц на все голоса — иволги, чижи, щеглы, синицы, зяблики, кукушки, соловьи», — продолжает Неверов.
В 30-х годах прошлого века рощу вырубили под корпуса механического завода, ставшего потом станкостроительным, и жилые кварталы. Окончательно роща исчезла в начале 60-х годов.
До середины двухтысячных годов на перекрестке улиц Горького и 8 Марта еще оставался как воспоминание о той роще гигантский дуб. Он засох после того, кто-то ободрал с дерева часть коры. Тогда грешили на владельца коммерческого павильона, вход в который перекрывало могучее дерево.
Неподалеку, на улице Первомайской, между домами № 79 и № 81 растет черешчатый дуб. В 2010 году его взяло под охрану государство. В охранных документах говорится, что дубу «более ста лет». Сколько конкретно — неизвестно. Но он считается самым старым деревом в Липецке. Его высота 25 метров, диаметр 1,3 метра.
Есть еще одно охраняемое дерево в городе — вяз на улице Ленина, на краю «разлома» между Окско-Донской низменностью и Среднерусской возвышенностью (ссылка на материал). Этот вяз также имеет охранную грамоту от государства, гласящую, что вязу больше 70-ти лет. Высота дерева 20 метров, диаметр ствола у основания 2,87 метра.
Увы, вот и все охраняемые деревья в Липецке.
Программа миллион деревьев
Тот факт, что некогда один из самых зеленых городов страны, стремительно лысеет, заставил власти Липецка в 2004 году принять программу о посадке в миллиона деревьев и кустарников до 2008 года. Профинансировал программу НЛМК.
Программу выполнили. Но как рассказали нам в «Зеленхозе», по этой программе деревья высаживали муниципальные учреждения, детские сады, школы и управляющие компании. Саженцы они брали в «Зеленхозе», но дальнейшую судьбу тех деревьев никто не отслеживал.
Сейчас такой программы нет. В документе «Благоустройство территории города Липецка» на 2024 год слова «озеленение» не встречается ни разу.
Пытается озеленить город благотворительный фонд «Милосердие». В прошлом году волонтеры фонда высадили около 2000 саженцев клена, туи, рябины, ели, березы, каштана, спиреи и сирени. Приоритет высадки отдается новостройкам, где деревьев пока еще мало. В этом году волонтеры высадили более 500 саженцев деревьев и кустарников, еще 1000 обещают высадить до конца года.
Все силы и средства муниципалитета брошены сейчас на снос засохших и аварийных деревьев, которые угрожают жизни людей. В этом году снесут около пяти тысяч таких растений.
В прошлом году на одном из заседаний общественного совета при председателе Липецкого городского Совета депутатов Евгении Фрай, экологи озвучили страшную цифру — в городе как минимум 20 тысяч мертвых деревьев и их число ежегодно прирастает почти на тысячу.
В конце июня руководитель МУП «Заленхоз» Елена Мачнева на вопрос GOROD48 «Как быть с восстановлением зеленого фонда города?», ответила так:
«С этим пока не так хорошо, как хотелось бы. Весной «Зеленхоз» совместно с Фондом «Милосердие» посадил около 500 деревьев. 50-миллионная субсидия от правительства области, предусматривающая помимо прочего обустройство рулонных и посевных газонов, поступила на счет МУПа только в мае. Пока благоприятствовала погода, посажено 200 деревьев. 1 600 саженцев высадят осенью, начиная с сентября. Деревья мы будем сажать, в основном, на улицах города, вдоль дорог, в скверах. Во дворах почти нет возможности сажать деревья из-за обилия подземных сетей и коммуникаций, многие из которых хаотичны».
1600 деревьев не возместят и половины спиленных. Если не принять срочных мер, ближайшее будущее Липецка — кадры из фанатических фильмов: каменные джунгли без растительности. И потомкам, если они, конечно, смогут появляться в такой агрессивной среде, придеться бороться за сбережение каждой травинки.
Фото из фондов липецкого областного краеведческого музея, сообщества «Липецк вчера и сегодня»
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