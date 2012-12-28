Сменили работу – как поступить с зарплатной картой?

Подавляющее большинство организаций сегодня перечисляет зарплаты сотрудникам на карты, все реже заработок забирают наличными в кассе.

Компании также оформляют договор с тем или иным банком и подключают «зарплатный проект» для перечисления денег своих сотрудников на карты – это корпоративный банковский продукт, когда финансовая организация открывает счета для организации и индивидуальные на каждого ее сотрудника. Но что делать с картой, когда поменял место работы: нужно ли аннулировать, вернуть работодателю, а если пользоваться дальше – на каких условиях? GOROD48 разбирался, в чем особенности использования зарплатной карты.Обычно зарплатные карты оформляются в рамках договора о зарплатном обслуживании, который предприятие-работодатель заключает с каким-либо банком. По функционалу зарплатные карты ничем не отличаются от обычных дебетовых: с них можно снимать и переводить деньги, расплачиваться за покупки. Разница в том, что расходы на выпуск и обслуживание зарплатной карты берет на себя работодатель. Заявление на зарплатную карту оформляется, как правило, при заключении трудового договора с работодателем. Кадровый орган самостоятельно передаст его в кредитное учреждение.На карточный счет поступают деньги: аванс, зарплата, отпускные, декретные, больничные, командировочные и пр. Работник может и сам пополнять карту любым способом: наличными через банкомат или кассу банка или переводами из других банков. Также в рамках зарплатного проекта работнику могут предложить некоторые бонусы от «своего» банка: более низкие ставки по кредиту, специальный кэшбэк, программы лояльности для держателей карт, к счету можно подключить овердрафт – возможность уйти в «минус», правда, при возврате долга возьмут определенный процент. Со всеми вопросами, связанными с оформлением или обслуживанием данных платежных инструментов, занимаются работодатели.Пластиковой дебетовой картой можно пользоваться и после того, как уйдете со старой работы. Действующее законодательство не запрещает это делать – по сути, карта открывается на имя работника, а работодатель выступает как посредник между банком и зарплатным клиентом. Однако, оставшись на руках, карта перестает быть зарплатной - обычно компания направляет в банк поручение отключить карту бывшего работника от зарплатного проекта, после чего карта продолжает работать, но на других условиях. На обслуживание пластика и дополнительные услуги придется тратить собственные деньги.Нюансы следует уточнить в бухгалтерии бывшего работодателя. Можно прояснить этот вопрос и в банке. Так, в рамках договора после уведомления из организации банк может автоматически перевести карту на тарифы для частного лица – уже без бывших «плюшек» в виде бесплатного обслуживания, повышенного кэшбэка, дополнительных баллов и пр. Отключаются программы лояльности. Это может произойти сразу после проведения последнего платежа с бывшей работы или в течение месяца-двух-трех после увольнения. В некоторых случаях картой на прежних условиях разрешат пользоваться до конца срока действия, но новый пластик в рамках проекта уже не перевыпустят. Или карту перевыпустят, но за деньги, обслуживание счета также станет платным.В любом случае, если пластиковая карта бывшего работодателя остается на руках, следует внимательно изучить тарифы по карте. Помимо оплаты за обслуживание, там могут скрываться и другие комиссии, например за смс-уведомления об операциях или за подписки на сервисы банка. Уточнить, какие условия обслуживания у вашей карты, можно, позвонив на горячую линию банка – там подскажут, вывели вас из зарплатного проекта, или еще нет.Если карту после увольнения отложить в ящик стола и забыть о ней, то со временем можно столкнуться с неприятными сюрпризами. Например, вам придется оплатить обслуживание счета, даже если он будет неактивным. Если у вас был подключен овердрафт, то со временем образуется задолженность – в рамках этой услуги банк будет списывать деньги за то же самое обслуживание. Если вы продолжите пользоваться картой, банк будет списывать комиссию за обслуживание пластика, подключенные дополнительные услуги, а вот программы лояльности, скорее всего, будут закрыты. Иногда зарплатный тариф может предоставлять льготные условия по кредитам, вкладам и т. п. После прекращения сотрудничества с работодателем чаще всего их действие также прекращается – у вас может вырасти очередной платеж по кредиту или депозит окажется меньше, чем вы ожидали.По закону работник может выбрать банк для получения выплат от работодателя — для этого нужно предоставить в бухгалтерию организации реквизиты новой карты. Работодатель не может отказать в перечислении заработной платы на карту любого банка, выбранного сотрудником. Однако карту от стороннего банка могут не включить в зарплатный проект компании, для работника пластик будет обслуживаться на стандартных условиях.Вы изучили предложения банка и поняли – карта бывшего «зарплатного» банка вам не нужна. Лучше ее закрыть. Вам необходимо обратиться в обслуживающий банк с паспортом и написать заявление на закрытие карты и расчетного счета, к которому она привязана. Только так вы убережете себя от возможных финансовых претензий.Помните – у каждого банка свои порядки. Где-то достаточно оформить заявку в личном кабинете через приложение, а где-то требуют личного присутствия. Конечно, прежде потребуется провести стандартные процедуры как и при закрытии обычной карты – отключить все дополнительные услуги, оплатить задолженности по обслуживанию карты/счета, перевести со счета все деньги – до копейки – на другой счет или снять эту сумму наличными, отвязать карту от личного кабинета интернет-магазинов, онлайн-кинотеатров, такси и т. п.