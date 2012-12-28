Атмосферный фронт принесет в Липецкую область кратковременные дожди, однако жара останется
Атмосферный фронт принесет в Липецкую область кратковременные дожди, однако жара останется
Общество
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сегодня, 14:42
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Сбежавшую самку страуса сегодня едва не поймали в Троицком
Но она смогла сбежать от охотинспектора и хозяина в овраг и скрыться в деревьях.
Как рассказал GOROD48 охотинспектор по Липецкому округу Дмитрий Селиванов, страуса довольно долго наблюдали местные мальчишки, но как только подъехал охотинспектор – птица убежала в овраг и скрылась из вида.
Добавим, что страус способен развивать при беге скорость до 50-70 км/ч. Это связано с особенностями строения его длинных мускулистых ног, которые заканчиваются двумя пальцами.
В поимке страуса сегодня участвовал и его хозяин Владимир Курдюков. Владимир рассказал, что птица тянется к людям, но при этом слишком пуглива. Он призывал очевидцев не бояться Эмку и при случае угощать и приманивать ее хлебом.
Эмка сейчас гуляет где-то в районе сел Троицкое и Ленино, недалеко от прудов и пятиэтажек. Самца поймали через неделю после побега – 10 июля.
В поимке страуса сегодня участвовал и его хозяин Владимир Курдюков. Владимир рассказал, что птица тянется к людям, но при этом слишком пуглива. Он призывал очевидцев не бояться Эмку и при случае угощать и приманивать ее хлебом.
Эмка сейчас гуляет где-то в районе сел Троицкое и Ленино, недалеко от прудов и пятиэтажек. Самца поймали через неделю после побега – 10 июля.
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