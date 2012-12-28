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345
сегодня, 14:42
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Сбежавшую самку страуса сегодня едва не поймали в Троицком

Но она смогла сбежать от охотинспектора и хозяина в овраг и скрыться в деревьях.

Сбежавшую 3 июля из села Крутые Хутора самку страуса по кличке Эмка сегодня видели в селе Троицком Липецкого округа в районе птицефабрики. Сообщение об этом поступило в Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.

Как рассказал GOROD48 охотинспектор по Липецкому округу Дмитрий Селиванов, страуса довольно долго наблюдали местные мальчишки, но как только подъехал охотинспектор – птица убежала в овраг и скрылась из вида. 

Добавим, что страус способен развивать при беге скорость до 50-70 км/ч. Это связано с особенностями строения его длинных мускулистых ног, которые заканчиваются двумя пальцами. 

В поимке страуса сегодня участвовал и его хозяин Владимир Курдюков. Владимир рассказал, что птица тянется к людям, но при этом слишком пуглива. Он призывал очевидцев не бояться Эмку и при случае угощать и приманивать ее хлебом.

Эмка сейчас гуляет где-то в районе сел Троицкое и Ленино, недалеко от прудов и пятиэтажек. Самца поймали через неделю после побега – 10 июля. 

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Комментарии (6)

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Сначала новые
7
5 минут назад
Бедная девочка поймайте ее уже.... Жалко
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Штраус
10 минут назад
Спасибо за веселые новости! Следим за судьбой птицы!
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коля
12 минут назад
а так вот и по факту читать больше нечего .
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Гостья
24 минуты назад
Пусть нагуляется! Погода хорошая. Не знала, что страусов кормят хлебом
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коля
48 минут назад
устраивайте засады на водопое .на прудах .сафари по липецки.
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Внушаемый
50 минут назад
Хорошо что это не слоны убежали или тигры !!! А то бы пока искали
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