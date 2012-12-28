Сбежавшую самку страуса сегодня едва не поймали в Троицком

Но она смогла сбежать от охотинспектора и хозяина в овраг и скрыться в деревьях.





Добавим, что страус способен развивать при беге скорость до 50-70 км/ч. Это связано с особенностями строения его длинных мускулистых ног, которые заканчиваются двумя пальцами.

В поимке страуса сегодня участвовал и его хозяин Владимир Курдюков. Владимир рассказал, что птица тянется к людям, но при этом слишком пуглива. Он призывал очевидцев не бояться Эмку и при случае угощать и приманивать ее хлебом.



Эмка сейчас гуляет где-то в районе сел Троицкое и Ленино, недалеко от прудов и пятиэтажек. Самца поймали через неделю после побега – 10 июля.



Сбежавшую 3 июля из села Крутые Хутора самку страуса по кличке Эмка сегодня видели в селе Троицком Липецкого округа в районе птицефабрики. Сообщение об этом поступило в Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.Как рассказал GOROD48 охотинспектор по Липецкому округу Дмитрий Селиванов, страуса довольно долго наблюдали местные мальчишки, но как только подъехал охотинспектор – птица убежала в овраг и скрылась из вида.