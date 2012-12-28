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На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
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сегодня, 16:12

На девяти улицах Липецка отключат холодную воду

15 июля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в трех районах города – с ограничениями подачи холодной воды столкнутся потребители девяти улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома и здания №№ 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 55б, 56, 57, 61, 61а, 61б, 63, 65, 78, 80 по улице Депутатской, №№ 34, 36, 41 по улице Киевской, № 1а в переулке Вишневом, №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, вл. 21, 43, 180 по улице Центральной, №№ 2а, 2б, 3а, 8а, 22 по улице Писарева, №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 27, 29а, 29б, 31а по улице Стаханова, №№ 21б стр. 1, 23, 23а, 23б, 25, 25 лит. а, 25а, 29, 29а, 31, 33 по улице Водопьянова, №№ 2, 4а, 6, 8, 8а, 12, 12а, 12б, 12в, 12г, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26 по улице П. Смородина, №№ 24, 28, 34 по проспекту 60 лет СССР.

Воду подвезут по адресам: улица Депутатская, 53, улица Центральная, 9, улица Стаханова, 31а. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

15 июля плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 с перебоями с электричеством из-за монтажа приборов учета столкнутся потребители домов № 2а по улице 30 лет ВЛКСМ, №№ 8, 10, 12, 14 по проспекту Мира, №№ 5, 23 по улице адмирала Макарова, №№ 1а, 1б, 2б, 3 по улице Прокатной, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 по улице Черняховского, № 2а по улице Авиационной, №№ 90, 92, 92а, 94, 96, 96а по улице Космонавтов, №№ 9а, 19 по улице Зегеля, №№ 1, 1а на площади Плеханова, № 4 по улице Нижней Логовой, №№ 1б, 3 по улице Плеханова, №№ 4, 6 по улице 3-е Сентября, №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 по улице Ильича, №№ 5, 5а, 6а, 7, 8а, 9, 11, 11а, 13, 22, 22а, 22б, 30, 30а по улице Жуковского, №№ 20, 20а, 24 по улице Коммунистической. Также по этой причине в указанный промежуток не будет света на улицах Рязанской, Ферросплавной, Флерова, в переулке Задонском. Отключения составят не более трех часов для отдельного домовладения.

С 09:00 до 18:00 отключения света из-за монтажа приборов учета электроэнергии затронут дома № 2 по улице Стаханова, №№ 37, 39, 41 по улице Водопьянова, №№ 4, 6, 8, 10, 12 по улице Смургиса.

С 14:00 до 18:00 монтаж приборов учета будет проводиться на участке, куда попадают дома №№ 5, 6, 6/2, 7, 8, 8/2, 8а, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 14/2 по улице Звездной, №№ 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10/2, 12, 12/2, 14/1, 14/2, 13, 15, 16 по улице Филипченко.

С 09:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работ на сетях обесточат дома №№ 2, 66а по улице Демьяна Бедного, №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 по улице Булавина, № 18 по улице Третьякова, также площадь Заводскую, улицы Кочеткова, Богатырскую, Водную, Бабушкина, Курчатова, Семенова Тян-Шанского, переулки Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетный, Теплый, Щепкина.
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