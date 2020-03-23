28 минут назад
Липчане смогут улететь в Таиланд только со своей справкой
Региональное управление культуры и туризма просит липчан подготовиться к отпуску: азиатская страна пустит на свою территорию только проверенных туристов.
Справка должна быть запрошена в медицинском учреждении и прямо подтверждать факт отсутствия у туриста COVID-19. Документ должен быть получен не более чем за 72 часа до вылета и составлен на английском или русском языке (в последнем случае требуется нотариально заверенный перевод на английский язык).
Кроме того, туристы должны иметь на руках страховой полис с суммой покрытия не менее $100 000, включающим такое заболевание, как коронавирус.