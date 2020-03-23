Липчане смогут улететь в Таиланд только со своей справкой

Региональное управление культуры и туризма просит липчан подготовиться к отпуску: азиатская страна пустит на свою территорию только проверенных туристов.

- С 22 марта попасть в Таиланд для туристов станет сложнее. Несмотря на то, что эта одна из благополучных стран в мире по ситуации с распространением коронавирусной инфекции, с 00:00 22 марта 2020 года все лица при регистрации на рейс в Таиланд должны предоставить медицинскую справку об отсутствии вируса COVID-19, - сообщает областное управление культуры со ссылкой на официальное письмо Ростуризма.



Справка должна быть запрошена в медицинском учреждении и прямо подтверждать факт отсутствия у туриста COVID-19. Документ должен быть получен не более чем за 72 часа до вылета и составлен на английском или русском языке (в последнем случае требуется нотариально заверенный перевод на английский язык).



Кроме того, туристы должны иметь на руках страховой полис с суммой покрытия не менее $100 000, включающим такое заболевание, как коронавирус.