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Миллионы россиян оказались в группе риска из-за коронавируса

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#коронавирус
Миллионы россиян оказались в группе риска из-за коронавируса

Минздрав настоятельно рекомендует людям с хроническими заболеваниями оставаться дома до тех пор, пока угроза заражения новым коронавирусом не снизится. 

Речь идет об онкобольных, пациентов с аутоиммунными заболеваниями и перенесших трансплантацию органов. Также в группе риска пожилые люди и те, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. 

Как пишут «Известия», в оперштабе по противодействию COVID-19 отметили, что в ближайшее время жесткого карантина в стране не будет. 

Тем не менее, нескольким млн россиян лучше самоизолироваться, так как встреча с коронавирусом может обернуться для них тяжелыми последствиями, считают эксперты. 

Минздрав рекомендовал ограничить походы на улицу пациентам с ослабленным иммунитетом. 

«Только ВИЧ-инфицированных в России 1 млн человек. Если добавить сюда аутоиммунные заболевания, трансплантацию органов и злокачественные образования, то это может быть уже 5 млн человек», - указал отметил врач-эндокринолог Алексей Калинчев. 

Еще порядка 4,5 млн человек в РФ страдают от сахарного диабета, бронхиальной астмы, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, либо перенесли инфаркты и инсульты. 

Однако, по мнению специалистов, при соблюдении рекомендаций ВОЗ люди из групп риска всё же могут выйти на улицу в случае острой необходимости. Больше опасений вызывают пожилые – их в стране 37 млн. Эксперты предлагают закрыть пенсионеров дома на карантин и организовать там помощь. 
189
#коронавирус

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